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26歲少女被酒駕撞壞人生！駕駛擺爛不賠躲監獄　「人情保險」直接翻臉

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輕度身障者賴禹安保不到醫療險，每月預存住院費。

▲一直以來包括身心障礙聯盟等NGO屢屢接獲身心障礙者遭拒保的投訴，36歲的賴禹安是輕度身障者，她就是在投保第一線卡關的明證。

圖、文／鏡週刊

「10年前，我剛出社會不久就在路上被酒駕犯撞上，當下沒外傷，頸椎、尾椎骨折，隔了3、5個月才發現走路的平衡感怪怪的，之後看遍台北各大醫院都找不到原因。」賴禹安娓娓道來自己拖到最遭時，曾一度右半身失去知覺，在床上躺了3年，輕生念頭有過，但期間她還得迎戰與肇事者的求償官司。

「前後官司跑了10年，是對方的錯，但他沒有錢能賠償醫藥費，之後乾脆擺爛入監服刑。」賴禹安說到這裡，原本侃侃而談、像是在說別人故事的開朗樣，也忍不住哀怨無奈地表示，那場車禍讓自己離開職場，醫藥費自己扛下，還求償無門，就連跟朋友買的人情保險，竟然也說不賠。

請繼續往下閱讀...

「投保前，朋友說看醫生可以賠，但等我保費繳了3、4年遇上這事，才被告知壽險要身故才能賠，我一氣之下，就把它解約掉。」賴禹安表示，治療過程雖然有健保給付，但訂製鐵衣一套5萬5,000元得自費，「我還戴過頸圈，那是保麗龍做的，居然一個要4,800元，我戴壞2個，一共買過3個，健保都不給付，真的是生病才知道保險好重要！」

其實早在車禍出院後，她就曾經請教過熟識的保險業務員，究竟能不能投保，「他們告訴我，妳就是因為意外造成脊椎損傷，5年內保險公司會去查既往症，妳應該不能保啦！」業務員含糊搬出「既往症」，也沒鼓勵她等待觀察期，回絕極其迅速。沒人清楚回答她，有的甚至連送件都不願意幫忙。

實際上，現在的賴禹安隱身人群中和一般人無異，採訪當天約在伊甸社會福利基金會的服務中心，她老早坐在一旁，採訪小組還以為她是社工，只有在她起身走路時，能查覺她頸部偏右側、走路步伐不如一般人穩健，而她也是遲至去年才被確診出，推斷因那場車禍導致腦損傷，導致罹患罕見的青年帕金森氏症，屬輕度身障。

醫療險是身心障礙者最想投保的險種，但也最難如願。

賴禹安表示，因為父母早逝，留錢給後人的壽險她並不需要，至於意外險，有業務員建議她嘗試送件產險公司，「我最想買住院醫療險，因為即使我要求住健保房，也不見得有空床。」

她的經驗是，醫生表明只有單人房，她無奈地說：「我能不要住院治療嗎？」醫生又招手安撫說：「妳先進來，我再幫你換健保房。」「可是我住到第2天，還是沒幫我換啊，費用就5,000元、1萬元往上加。」

目前是日文家教老師的她，每月扣除開銷能存下5,000元，因為沒有額外的保險保障，她固定撥出1,000元專款專用、為住院預做準備，這是她現階段能做的理財規劃。

前陣子賴禹安開始鑽研保險，還通過人身保險業務員的考試，採訪過程中，她得知身心障礙者可以投保微型保單，有最高50萬元的壽險及意外險保額，另外，有些保險公司還能搭配醫療單據正本理賠的1年期實支實付醫療險，保額上限3萬元，「壽險我不需要，不過實支實付3萬元很好用耶，可以研究看我能不能保。」

賴禹安小檔案
年齡：36歲
現職：日文家教
障礙類別：輕度身障
身障原因：車禍意外
現有保障：無

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