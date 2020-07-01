7月搭北捷抽麥當勞早餐　滿30次再抽Switch、iPhoneSE2、名牌吹風機

▲台北捷運。（圖／資料照）

記者黃巈禾／台北報導

台北捷運今年2月推出「常客優惠」方案。為感謝旅客支持，北捷首度與麥當勞合作，自7月1日至31日止，加入「台北捷運GO」APP會員，並綁定電子票證，即可參加「捷運常客免費早餐大放送」抽獎活動，5000份特獎（免費豬肉滿福堡加蛋或免費薯餅）及早餐優惠券等你抽，中獎率高達100%，此外，還可參與加碼送大獎活動，有機會將iPhoneSE2手機、Switch遊戲主機或Dyson吹風機帶回家。

北捷表示，享用免費的美味麥當勞早餐，方法好簡單，自7月1日至31日止，手機或平板電腦加入「台北捷運GO」APP會員，綁定電子票證就可立即獲得1次抽獎機會，活動期間不限距離遠近，持綁定電子票證搭乘捷運累積每10次，可再獲得1次抽獎機會，最多可獲得6次抽獎機會。

北捷指出，「捷運常客免費早餐大放送」活動，特獎是一份免費「豬肉滿福堡加蛋」或「薯餅」，未抽中特獎者也可獲得早餐優惠券（買豬肉滿福堡超值早餐送免費薯餅），特獎共計5,000份，越早成為會員，即越有機會提早享用，搭乘滿30次還有機會抽iPhoneSE2手機、Switch遊戲主機或Dyson吹風機。

北捷提到，常客優惠措施是依照旅客搭乘次數每月分級回饋，「搭越多、現金回饋越多」，每張票卡依照上月累積「搭乘次數」，依優惠比例回饋現金，最高回饋30%，相當於全票7折，比原本8折更優惠（1280公共運輸定期票、敬老卡、愛心卡、兒童卡等法定優惠票種、以及轉乘優惠，優惠方式及優惠金額都維持不變）。

對於常客優惠抽獎活動搭乘次數累計方式，北捷說明，比照常客優惠措施，持綁定電子票證（悠遊卡、一卡通、愛金卡、有錢卡）的普通卡、學生卡及優待卡搭乘台北捷運，並支付全票票價的旅客，可依搭乘次數累計抽獎次數；另外，愛心陪伴卡單獨使用時，視同普通卡，該次搭乘可納入累計抽獎次數；愛心陪伴卡若緊接在原愛心卡使用時，同愛心卡享優惠票價，該次搭乘次數則不納入抽獎次數累計。

北捷加碼送iPhoneSE2手機、Switch遊戲主機及Dyson吹風機，每項大獎抽出2名得獎者，總計6名幸運兒，7月1日至31日止，搭乘捷運累積30次以上，可獲得1次抽獎機會；接著每累積搭乘10次，即可多獲得1次抽獎機會，最多可獲得4次抽獎機會。

例如，於「捷運常客免費早餐大放送」活動中，已成為「台北捷運GO」APP會員，綁定票卡可立即獲得1次抽獎機會外，如在7月份搭乘捷運累積滿35次，可再獲得3次抽獎機會，總計有4次抽獎機會；同時於「好禮相送」加碼送大獎活動中，亦即獲得1次抽獎機會，把iPhoneSE2手機、Switch遊戲主機或Dyson吹風機帶回家。