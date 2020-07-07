雞塊、大薯、麥脆雞一次吃！麥當勞「深夜食堂」新開張　每日4小時狂省63元

▲麥當勞歡樂送打造「深夜食堂」限時開張。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

麥粉們宵夜走起！人氣速食品牌「麥當勞」今（7）日宣布打造「深夜食堂」，7月8日起至26日每晚11時至次日凌晨3點，於歡樂送首度推出「10塊鷄塊餐」快閃組合，內含10塊麥克鷄塊、大薯、1杯33元飲料，還可任搭6塊麥克鷄塊或1塊麥脆鷄腿，吃下來激省63元，限時19天、每日4小時準時登場。

▲10塊鷄塊餐有2組合選擇。

根據調查顯示，國人最愛宵夜餐點第2名由速食、炸物並列，再加上觀察到宵夜需求逐漸提高，麥當勞宣布於歡樂送首推限時19天、每天4小時的快閃「深夜食堂」，並提供178元的「10塊鷄塊餐」共2組合，內有基本款10塊麥克鷄塊、大薯、33元飲料1杯，另外可任搭6塊麥克鷄塊或1塊麥脆鷄腿，最多激省63元。

麥當勞「深夜食堂」於7月8日起至26日止每日晚上11時至隔日凌晨3時登場，夜貓族要把握，提醒Uber Eats、foodpanda、有無外送等外送平台訂餐不適用。

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