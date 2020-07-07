　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

雞塊、大薯、麥脆雞一次吃！麥當勞「深夜食堂」新開張　每日4小時狂省63元

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼「麥當勞歡樂送」7/8~26 「深夜食堂」限時開張。（圖／業者提供）

▲麥當勞歡樂送打造「深夜食堂」限時開張。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

麥粉們宵夜走起！人氣速食品牌「麥當勞」今（7）日宣布打造「深夜食堂」，7月8日起至26日每晚11時至次日凌晨3點，於歡樂送首度推出「10塊鷄塊餐」快閃組合，內含10塊麥克鷄塊、大薯、1杯33元飲料，還可任搭6塊麥克鷄塊或1塊麥脆鷄腿，吃下來激省63元，限時19天、每日4小時準時登場。

▲▼「麥當勞歡樂送」7/8~26 「深夜食堂」限時開張。（圖／業者提供）

▲10塊鷄塊餐有2組合選擇。

根據調查顯示，國人最愛宵夜餐點第2名由速食、炸物並列，再加上觀察到宵夜需求逐漸提高，麥當勞宣布於歡樂送首推限時19天、每天4小時的快閃「深夜食堂」，並提供178元的「10塊鷄塊餐」共2組合，內有基本款10塊麥克鷄塊、大薯、33元飲料1杯，另外可任搭6塊麥克鷄塊或1塊麥脆鷄腿，最多激省63元。

麥當勞「深夜食堂」於7月8日起至26日止每日晚上11時至隔日凌晨3時登場，夜貓族要把握，提醒Uber Eats、foodpanda、有無外送等外送平台訂餐不適用。

【你可能也想看】

►最低10元起！台南人氣滷味店必點「4大招牌」　還有超狂雞腿鍋燒麵只要60元
►每一支都超燒！今夏最邪惡「霜淇淋」大集合　芋頭牛奶、烏龍茶款必須擁有
►影／爽吃辣味1斤雞又來了！頂呱呱插旗士林首賣早餐　蔥抓餅、漢堡一次滿足

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►夏日玩農場，超划算票券搶購中

ET快訊
白沙屯媽祖「女神力助男轎夫」過西螺大橋 ！敲鑼女頂替扛轎　罕
「三倍券第二輪預購」明登場！4大超商優惠加碼　星巴克買1送1
Yahoo、Pchome今早開賣中衛口罩！各家懶人包出爐..
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

咖啡迷夢幻逸品限量追加　5折超值入手價強勢再現

雞塊、大薯、麥脆雞一次吃！麥當勞「深夜食堂」新開張　每日4小時狂省63元

限時5天「三倍券第二輪」預購明登場！4大超商優惠加碼　星巴克買1送1免費拿

【廣編】iRent推「多元運具，優惠加倍」　最高送汽車270分鐘、機車90分鐘

【廣編】首次跨界結合運動營養品　萬歲牌沛力堅果添加「乳清蛋白」

【廣編】LUXGEN URX 5+1樂活款「一車多用」SUV首選　早鳥優惠價84.8萬起

中衛口罩1盒拍賣炒價4500元　口罩黃牛高價轉售…網友傻眼喊「神扯」

這款商品CP太狂！Costco必囤清單驚見好萊塢女星愛用乳液

豆乳也能不一樣！自然零豆乳優格　豆乳加益菌　迸出新滋味

首波三倍券預購倒數2天！「4大超商」優惠懶人包　購物金免費拿、咖啡買1送1

《我的婆婆》長媳劉品言徹底爆走　一句話激怒鍾欣凌：我們哪種人啊 ?

花3600租3停車格「連2天被亂停」她開大絕直接擋怒批：根本侵占

翻唱《灌籃高手》片尾曲＋主題曲 獨特渾厚嗓音！網感動：回到童年

10公分巨鼠「爬過壽司」輸送帶上　店家要求結帳+趕人...客人傻爆眼

GD姊夫的願望「想給小舅子零用錢」　金敏俊苦惱：要給多少才好？

「珍奶+台灣小吃」大餐慶7歲生日　圓仔毛手開心拍打軟Q臭豆腐串

秦媽媽被老公拍照超可愛！　草地上各種意境照：我是在海裡呢

掀裙妹到案說明「平時不穿內褲」 大方揮手：謝謝你們來～靠X擋路

父抱2歲插管女兒「跪路中求賜福」 白沙屯媽祖急停...為她溫柔加護

巷內人氣燒肉飯、巨量滿漢牛肉麵 澎湖在地人推薦「6家特色美食」

咖啡迷夢幻逸品限量追加　5折超值入手價強勢再現

雞塊、大薯、麥脆雞一次吃！麥當勞「深夜食堂」新開張　每日4小時狂省63元

限時5天「三倍券第二輪」預購明登場！4大超商優惠加碼　星巴克買1送1免費拿

【廣編】iRent推「多元運具，優惠加倍」　最高送汽車270分鐘、機車90分鐘

【廣編】首次跨界結合運動營養品　萬歲牌沛力堅果添加「乳清蛋白」

【廣編】LUXGEN URX 5+1樂活款「一車多用」SUV首選　早鳥優惠價84.8萬起

中衛口罩1盒拍賣炒價4500元　口罩黃牛高價轉售…網友傻眼喊「神扯」

這款商品CP太狂！Costco必囤清單驚見好萊塢女星愛用乳液

豆乳也能不一樣！自然零豆乳優格　豆乳加益菌　迸出新滋味

首波三倍券預購倒數2天！「4大超商」優惠懶人包　購物金免費拿、咖啡買1送1

藍營三國情節「江韓結盟」抗朱立倫　侯友宜：做事才是王道

種族議題持續延燒　NFL華盛頓紅人考慮改名

世界冠軍改送外賣討生活！「雨中蹲路邊吃麵」　網看傻：國手混得這麼慘

蓬佩奧抨擊中國在港進行「歐威爾式審查」　持續破壞自由

唯愛瑪莎與熊！　橘貓坐當「電視兒童」廣告還轉頭瞪人

食物不足餓死！金鵰媽叼肉回巢「再也喚不醒孩子」仍努力狩獵

台幣狂飆　美元換匯價再創2年新低！換5萬多賺近2000元

雲林蚶子寮大排出海口驚見男性浮屍　機車車牌查出身分

預購完三倍券收到「詭異簡訊」？經濟部小編揭陷阱：千萬別點開！

哥倫比亞油罐車翻覆7死40傷！　起火瞬間還拿保特瓶「衝去裝漏油」

消費熱門新聞

三倍券第二輪預購明登場！4大超商優惠加碼先看

首波三倍券預購倒數2天！「4大超商」優惠懶人包

屈臣氏7／6網路開賣中衛口罩2,700盒　

屈臣氏網店今開賣中衛口罩「炫霓紫」

小7預購振興三倍券6大Q＆A一次懂

神扯！中衛口罩1盒拍賣炒價4500元

双響泡泰日新口味　逆襲口碑黑歷史

Costco必囤清單好萊塢女星也愛用

30秒輕鬆完成！超商預購三倍券教學影片來了

全聯北部首間咖啡廳！4款珍奶甜點超療癒

限時19天！麥當勞新「深夜食堂」雞塊、大薯一次吃

民眾最愛咖啡買1送1！三倍券「預購+優惠」成功帶人流

屈臣氏網店今開賣中衛5色口罩

預購3倍券！阿嬤5張卡花8分鐘崩潰

更多熱門

相關新聞

聚味軒「櫻蝦黃金米飯焦」開賣

聚味軒「櫻蝦黃金米飯焦」開賣

炒飯是台灣人飲食文化與記憶不可或缺的味道，日前農糧署為了推廣台灣本土的稻米還舉辦炒飯比賽，提供上海本幫菜與江浙料理的林口亞昕福朋喜來登酒店聚味軒中餐廳，以結合上海菜飯與揚州炒飯手法，並以顛覆傳統的料理方式呈現「櫻蝦黃金米飯焦」，在比賽中獲得優選。

迴轉壽司「美登利」插旗台北東區

迴轉壽司「美登利」插旗台北東區

超狂服務！海底撈中友店推露營外送

超狂服務！海底撈中友店推露營外送

澎湖花火節來了！頂呱呱「百顆甜甜包」免費送

澎湖花火節來了！頂呱呱「百顆甜甜包」免費送

這3組數字有7　hot 7第2客77折

這3組數字有7　hot 7第2客77折

關鍵字：

美食情報麥當勞

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

女騎士撞勞斯萊斯幻影大哭　天價維修費出爐車主回應了

富少夜店撿屍繼母「駕駕駕」！放蕩過程全被拍

假coser妹沒穿內褲！PF32掀裙裸下體吸圍拍

睡醒了！下空女大生Coser打破沉默

農民爸買傳統手機送女兒被摔爆　隔天自殺

返台躲疫情慘死輪下！留學生遭78歲嬤撞上

二伯澳洲打工度假3年「驚人存款曝光」

快訊／平時就不穿內褲！掀裙妹到案說明了：只給男友拍

孫生媽出獄5天又出事！警方上門關切

跑步都不會瘦！醫揭「一個技巧」肥油狂燒…免30分鐘效果超好

和藝人住一棟大樓！住戶罵翻：報警都沒有用

大牙新婚目睹老公「在家喇舌小三」

蕾媽躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

林依晨證實「短期內不再演戲」

緊握「黃色竹蜻蜓」出生！他成功打敗「媽媽節育計畫」

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》長媳劉品言徹底爆走　一句話激怒鍾欣凌：我們哪種人啊 ?

《我的婆婆》長媳劉品言徹底爆走　一句話激怒鍾欣凌：我們哪種人啊 ?
花3600租3停車格「連2天被亂停」她開大絕直接擋怒批：根本侵占

花3600租3停車格「連2天被亂停」她開大絕直接擋怒批：根本侵占

翻唱《灌籃高手》片尾曲＋主題曲 獨特渾厚嗓音！網感動：回到童年

翻唱《灌籃高手》片尾曲＋主題曲 獨特渾厚嗓音！網感動：回到童年

10公分巨鼠「爬過壽司」輸送帶上　店家要求結帳+趕人...客人傻爆眼

10公分巨鼠「爬過壽司」輸送帶上　店家要求結帳+趕人...客人傻爆眼

GD姊夫的願望「想給小舅子零用錢」　金敏俊苦惱：要給多少才好？

GD姊夫的願望「想給小舅子零用錢」　金敏俊苦惱：要給多少才好？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面