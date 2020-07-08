船齡超過100歲！傳奇古帆船「自由中國號」睽違65年亮相　永久停靠海洋大學

▲傳奇古帆船「自由中國號」睽違65年亮相，將永久歸宿於海洋大學。（圖／文化部提供）



記者林育綾／綜合報導

船齡超過100歲，創下台灣第一艘木造帆船橫渡太平洋的紀錄，「自由中國號」於海外漂泊57年，在各界努力下，終於在2012年回到故鄉基隆，又經過漫長8年修復及閒置，今（8）日於海洋大學航海園區亮相，正式展現在國人面前！

這艘充滿傳奇故事的中式木造古帆船「自由中國號」，在文化部、國立台灣海洋大學及張榮發基金會三方通力合作下，睽違65年後終於亮相，在航海節的前夕，由文化部長李永得、海洋大學張清風校長、張榮發基金會鍾德美執行長等人舉行揭幕儀式。

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▲傳奇古帆船「自由中國號」睽違65年亮相，由文化部長李永得、海洋大學張清風校長、張榮發基金會鍾德美執行長等人舉行揭幕儀式。（圖／文化部提供）

海洋大學校長張清風指出，「自由中國號」1955年從基隆出發，途經釣魚台、沖繩、橫濱，最後跨越太平洋，抵達美國舊金山，創下台灣第一艘木造帆船橫渡太平洋的紀錄，在海外漂泊了57年，在文建會（現文化部）及海洋大學等單位多方努力下，2012年終於回到了故鄉基隆，經過8年漫長的時間，修復後的船體一直閒置在海科館的探索館外的預定地，甚至一度面臨被送往台南的命運。

張清風說，「自由中國號」當年從正濱漁港出發，就從海洋大學前面駛過，身為台灣海洋教育的龍頭，海洋大學責無旁貸，必須將他留在基隆，並將它象徵的海洋精神與海洋文化發揚光大。這半年來在文化部的支持與張榮發基金會的協助下，積極規劃推動「自由中國號」後續展存計畫，透過產官學三方合作，終於為這艘深具歷史文化意義，船齡超過100年的古帆船，在海洋大學找到了永久的歸宿。

▲文化部部長李永得提到，「自由中國號」象徵帶著夢想前行，面對海洋能夠不再懼怕，勇於冒險、探索及追求夢想。（圖／文化部提供）

文化部部長李永得表示，對於1955年6位年輕人，乘著夢想、帶著勇氣橫跨太平洋到達美國的歷史，深受感動，「自由中國號」不僅帶著夢想前行，其於百年前以手工打造，保存至今，成為世界少數僅存的中式木造帆船，此意義更是非凡。

他也提到，文化資產局長期以來進行整體規劃協調與修復工作，不遺餘力，同時也感謝張榮發基金會的支持，以及海洋大學的後續維護及推廣，展現政府、民間、學校的充分合作，讓「自由中國號」得以再現於全民及世界眼中。今年行政院長蘇貞昌提出「向海致敬」政策，期許身為海洋國家的國人，面對海洋能夠不再懼怕，勇於冒險、探索及追求夢想。文化部持續落實此政策，致力於文化資產的保存及維護，將文化資產的態度及價值，傳達及激勵每一代的台灣人，讓世界看見台灣。

張榮發基金會執行長鍾德美則強調，長期以來積極推動各項海洋文化教育，包括設置「長榮海事博物館」，保存與傳播各項船舶的歷史文化、藝術等，此次參與文化部與海洋大學的「自由中國號戶外展存計畫」，協助船體維護作業，並舉辦推廣活動，希望喚起民眾對海洋文化的興趣與關懷。

▲「自由中國號」在航海節的前夕舉行戶外展區揭幕典禮。（圖／文化部提供）



「自由中國號」的前身是19世紀末由福州馬尾船廠製造的漁船，原名為「勝孝利號」，當時由周傳鈞等人計劃要駕船到美國參加第125屆橫渡大西洋國際帆船大賽，因而找到這艘木帆船，更名「基隆號」準備參賽，之後由當時的省主席嚴家淦更名為「自由中國號」。

1955年4月4日，由周傳鈞號召种玉麟、胡露奇、陳家琳、徐家政、美國駐台副領事麥克文(Calvin Mehlert)等人，駕駛著「自由中國號」從基隆正濱漁港出發，歷經114天橫渡太平洋，到達美國西岸舊金山，雖然抵達時已經錯過比賽，卻也完成橫渡太平洋的壯舉，當時引起各界矚目，極具歷史意義。

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