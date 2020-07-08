彰化拚起來！消費滿500元　汽車、Gogoro、家電都有機會中

▲彰化縣政府第二波振興3倍券活動開跑。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化第二波振興方案開跑！縣府繼6月1日推出「觀光振興方案」抽獎活動後，8日再加碼，只要在彰化店家單筆消費滿500元，總獎金320萬元的好禮大獎，獎品有汽車、Gogoro、大型家電、現金返還獎、還有與縣長共餐等通通送，就能參加抽獎，越早買、買越多、抽越多。

彰化縣政府經綠處指出，縣府加碼抽獎活動，適用於彰化轄內任何有營業登記的各行業之實體店家，如旅遊、住宿、車票、理髮、美甲、美妝、賣場、五金百貨、餐廳、酒莊、超市、超商、加油站、市場夜市等場所消費者享抽好禮大獎，歡迎各店家能陸續提出優惠，讓民眾從購物、美食到旅遊，吃喝玩樂都可憑券享好康，將消費帶進彰化來。

請繼續往下閱讀...

縣府指出，只要是從7月15日至12月31日期間，在彰化店家消費滿500元，透過網路登錄發票或收據，月月抽大獎，包括有「Gogoro」、「電動輔助自行車」、「電視」、「電冰箱」、「平板電腦」、「3000元現金」等多項大獎，最後將抽出1人獨得「汽車」大獎，另外也將抽出特別獎－與縣長王惠美一起用餐，享受彰化在地美食，並參加彰化1日遊行程。

同時，彰化12家觀光工廠推出振興券加值1.5倍，購買特定商品買一送一；鹿港廟口商圈之甲子宴促銷活動，彰化8處商圈(永樂、大埔、鹿港廟口、鹿港老街、田中、田尾、二水、王功商圈)結合123家店推出優惠折扣與特色小禮方案。

另外，第一波已消費參加登錄的民眾，縣府將分別於8月10日及9月21日於縣府中庭公開抽獎，未中獎者，縣府也自動併入參加第二波加碼之抽獎活動，大大增加您的中獎機率，越後面大獎越大，第二波加碼的抽獎活動將於8月10日起開始，每個月抽獎一次，屆時將在彰化縣政府網站公告，縣長王惠美歡迎全國到消費刺激彰化。

►只要827元！台北凱撒飯店自助餐吃貨狂推 爐烤牛排、海鮮、哈根達斯全下肚