全中運台東代表隊由饒慶鈴親自授旗　參與者每次補助500元

▲▼ 109年全中運台東代表隊由饒慶鈴親自授旗，參與者每次補助500元。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

台東參加109年全國中等學校運動會的代表隊485位選手，8日由縣長饒慶鈴親自授旗前往屏東縣參加比賽，饒慶鈴慰勉所有選手，以平常心出賽，發揮平日訓練成果，為台東縣爭取最高榮譽，也請縣府教育處及團本部同仁多照顧選手的身體。她也宣布縣府為培育更多優秀運動人才，積極爭取外界資源，未來代表台東縣參加全國運動會及全國中等學校運動會，每人每次將補助500元。

今年全國中等學校運動會將於18日至23日一連6天在屏東縣暨各競賽場地舉行，饒慶鈴特別叮囑學生盡力表現，要在競技賽事中秉持運動家精神，展現勝不驕敗不餒氣度，與各界優秀選手切磋交流，享受參與賽事所感受到的樂趣，累積可貴的比賽經驗，為台東爭取佳績，也跟所有選手及教練宣布縣府積極爭取外界資源透過吳金玉、吳陳金桂教育公益信託基金給予代表本縣參加全國運動會及全國中等學校運動會每人每次補助500元，為培育更多優秀運動人才。

教育處表示，台東縣代表隊以學校為組隊方式參加，有18所高中職，參賽隊職員共計：450人、團本部：35人，合計485人；共計參賽12種競賽項目(田徑、游泳、體操競技、羽球、軟式網球、跆拳道品勢及對打、柔道、舉重、射箭、射擊、拳擊、角力)。



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