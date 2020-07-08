疫情下水面超清澈！土耳其1600年教堂「湖底浮現」...畫面超壯觀

Basilica in Lake İznik to become underwater museum http://t.co/WgawPSV7XP pic.twitter.com/4ETOPx1WCt — Hürriyet Daily News (@HDNER) April 7, 2015

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎疫情肆虐，各國積極展開防疫手段，啟動鎖國政策圍堵疫情。土耳其伊茲尼克湖（Lake Iznik）因為土耳其的封城政策而變得清澈，這也使得水底下一座大約1600年歷史的教堂遺跡，更加清楚的顯現出來。

據英國《太陽報》報導，土耳其確診人數已突破20萬人，政府發布了許多隔離措施和居家禁令，使工廠和經濟活動全面停擺，但當廢水不再排放時，原本長年污濁的水面，也漸漸開始清晰。

伊茲尼克湖位於土耳其西北部的布爾薩省（Bursa Province），面積達298平方公里，位於該湖東岸的伊茲尼克是個歷史悠久的古城和觀光景點。

考古學家估計，這座教堂歷史可追溯至1600年前，也就是西元4世紀的年代，以規模來看是當年該地最具聲望的基督教教堂，如今它的殘骸仍留存在1.5至2公尺深的水里，距離湖岸約20公尺。

從空拍圖可以看到，伊茲尼克湖的水面下出現清楚的教堂遺址，這讓當地人十分興奮，因為許多人在此居住多年，幾乎從來沒有見過這般景象。

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