黑車停一晚從頭到尾遭刮！女騎士「來回走動」被拍到　車主親友團怒：不放縱妳

記者白珈陽／台中報導

台中市游姓男子2日晚間將車輛停放在大雅區雅環路一家嬰兒用品店前，豈料翌日前往開車時，發現左側車身的車頭至車尾，竟被刮了數道白色刮痕，氣得報警處理，游男親友更在臉書表示「爆炸傻眼」；警方獲報到場處理，經調閱監視器，發現一名女子於3日凌晨騎著機車，前往該處來回走動疑似動手刮車，後續將以車追人，通知嫌疑人到案說明。

▲游姓男子發現左側車身的車頭至車尾，被刮了數道白色刮痕。（圖／截取自臉書）

台中市大雅警分局表示，大雅派出所3日下午接獲報案，稱游男2日晚間將車停放在雅環路一家嬰兒用品店前，3日早上前往取車時竟發現左側車身被刮了數道長刮痕，向該店家取得監視器畫面後，看見一名女子於3日凌晨2時30分許，騎機車停在附近，下車後在被害車輛旁來回走動，疑似動手刮車。

▲一名女子於3日凌晨2時30分許，騎機車停在附近，下車後在被害車輛旁來回走動，疑似動手刮車。（圖／記者白珈陽翻攝）

游男親友在臉書表示，看到車子被刮「真的爆炸傻眼」，查看監視器發現女子趁著深夜前往刮車，又大罵「實在太無聊太過分，半夜3點出門刮車，將會把這筆帳算下去」，直指「平常什麼都可以忍，但這種很不行的行為，不會放縱妳到處刮車」。

警方表示，目前該路段僅游男報案，尚未接獲有其他車輛也遭刮傷的案件，由於游男停放車輛時間是在夜間，且監視器畫面是由該店家提供，因此初步排除因車輛擋住店家門口的報復行為。目前已鎖定該名女騎士，將傳喚到案說明，以釐清案情，若確認女子有刮車行為，將依毀損罪送辦。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

勞斯萊斯撞女騎士嗆：給1萬夠不夠 囂張喊「我熟識警察」...警說話了

影／台中「給你1萬」勞斯萊斯車主曝光！一點漆都沒掉...講「碰瓷」是機會教育

台中22歲孕婦車禍卡車底！ 警出動千斤頂與民眾合力救出