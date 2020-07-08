小車殺出狂叭...貨車司機嚇停：還併行！「車主一開口先道歉」...真相噴笑

▲後方車子亂按喇叭，真相笑炸！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

無緣無誤被按喇叭，想必大部分車主一定火氣很大！不過，一名冷凍食品業務司機笑稱，日前也遇到被按喇叭，甚至還瘋狂併排行駛，他急忙停下車，結果對方走上前來竟先道歉，原來是要索取食品型錄，讓他哭笑不得。

一名男網友在臉書《爆廢公社公開版》透露，昨（7）日一如往常開著貨車送貨，怎料行經一半時，旁邊突然殺出一台小客車，駕駛不但猛按喇叭還併行行駛。當下原PO慌了，就怕是不是車體出了狀況，或是遇到故意挑釁的惡霸。

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緊急煞車後，小客車車主也停在後方，怎料開口就先道歉，正當原PO一頭霧水時，對方緩緩解釋，「我是開餐廳的，可不可以給我一份型錄，看看需要什麼東西，再跟你們叫貨。」

▲也有網友遇到類似經驗！（圖／翻攝爆廢公社公開版）

真相超反轉，原PO內心一陣猛笑直呼，「第一次這樣遇到新客戶的！」奇葩經歷曝光後，吸引近4千名網友笑炸回應，「你是不是手拿著球棒下車，後來再上車拿目錄給他？」「我只有被警察攔下來過」、「我也遇過停紅燈來敲車門的，開路上機車嗶嗶的來要DM」、「人品大爆發，業績自動上門」、「真是憨厚的台灣人，好古早的方式」、「幸好你脾氣也很好，沒有因為他按喇叭而生氣，增加了新客戶」。