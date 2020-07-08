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亮長槍喊「搶劫」射傷保全！偷開小黃搶走板信銀78萬　嫌犯被起訴

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▲押送人犯。（圖／記者黃彥傑攝）

▲陳劍輝持槍搶銀行78萬元遭起訴。（資料照／記者黃彥傑攝）

記者劉昌松／台北報導

有強盜前科的陳劍輝4年前假釋出獄，因為欠債缺錢，今年3月開著騙來的計程車到板信銀行大直分行，一看到保全員拿著額溫槍上前要量體溫，就亮出長槍大喊「搶劫！」，連開多槍射傷保全後，翻入櫃台搶走78萬元逃逸，案發不到2天就被警方逮捕到案，台北地檢署8日依強盜、殺人未遂等罪起訴。

起訴指出，陳男2002年間因犯下北投彩券行強盜案後遭判刑入獄，2017年間獲得假釋出獄，但因缺錢而起意強盜，先是上網買了手槍，又覺得不夠嚇人，就去找朋友，以要介紹買主為由，跟朋友借走1把有滅音器的長槍，然後30日開著友人的車子到台北捷運芝山站，換搭計程車。

▲涉嫌開槍搶板信銀行的悍匪陳劍輝遭警方逮捕、並起獲改造手槍贓款。（圖／記者張君豪翻攝）

▲陳犯案後不到2天落網。（資料照／記者張君豪翻攝）

女計程車司機在路上表示想上廁所，陳順勢表示「1千元給妳，貴重物品帶下去，我不會跑」，然後就把車偷開走，到台北市中山區板信銀行大直分行，陳一進門看到保全拿額溫槍要量體溫，就舉起長槍連續擊發，造成保全員受傷所幸沒有危及生命，接著陳翻進櫃台搶走78萬元逃逸。

警方在28小時內，追蹤車輛行跡，以及陳男半路在超商購物留下指紋等線索，找到陳男，陳男坦承犯行，並已把槍還給友人，另有部分款項拿去還給債主，檢察官調查後依強盜、殺人未遂等罪嫌起訴陳男。

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