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預防共軍假演習真開打！專家曝關鍵時機：「台灣就要準備出手」

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▲中華民國國軍。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

▲專家曝預防對岸「假演習真開戰」的時機。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

記者柯振中／綜合報導

外交部日前宣布，即將恢復「駐關島台北經濟文化辦事處」，象徵著台美軍事互信進一步加深。對此，時常關注美、中、台局勢的經濟專家吳嘉隆指出，美軍已開始備戰，台灣要有所準備，中共可能採用「萬船齊發」的策略，以此消耗台灣軍隊的彈藥、分散注意力，台灣應該要先發制人，尤其是在「敵人集結部隊於福建沿海的時候」。

吳嘉隆在臉書上指出，美中近期在香港針鋒相對，在台海周邊又加強軍事演習、部署，衝突恐怕有愈演愈烈的趨勢。他說明，從美軍的許多動作來看，已經超過了「警告」的界線，有了備戰的感覺，這時「台灣不能只是看戲」，而是要準備入戲。

因此，台灣近期宣布恢復「駐關島台北經濟文化辦事處」，可能會與美軍有情報、通訊上的連結，提升軍事合作的內涵，背後的意義是「超前部署」，預防對岸對台做出軍事冒險。

與此同時，台灣也要準備反登陸演習，「就是配合美國的全球大戰略，不讓中共有機會改變台海現狀，造成既定事實。」吳嘉隆說明，以台灣的地勢來看，防禦縱深很淺，戰略思維應該採用「攻勢防禦」較為合理，把敵人擋在出發點，而非等敵人搶灘登陸後，才在本島進行防禦。

▼吳嘉隆指出，若真的開戰，台灣要將對岸擋在出發點，而非等敵人搶灘登陸才防禦。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

▲中華民國國軍。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

以「攻勢防禦」的思維來看，台灣的國防前線應該設在福建沿海，提升快速反應能力，阻止共軍在台灣造成既成事實，「一定要超前部署。」

吳嘉隆分析，對岸可能採用「萬船齊發」策略，連商船、漁船也越過海峽中線，消耗台灣守軍的彈藥、分散注意力，配合兩棲登陸艦搶灘，因此，台灣要發展出「情報預警能力」、「快速反應能力」及「攔截能力」這3種能力，絕對不能給對方越過海峽中線的機會。

吳嘉隆指出，這意味著，在敵人將部隊集結在福建沿海時，台灣就要準備出手，先發制人，預防對岸將演習轉成正式行動。他提到，為了展現防衛決心，台灣的戰鬥機有時也該飛越海峽中線，測試共軍是否起飛攔截，「不要老是共軍來測試我們，而是我們也要去測試對方，要禮尚往來啊。」

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