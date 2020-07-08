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中印邊界拉達克加勒萬河谷　設立四公里緩衝區

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實習記者林宣佑／綜合外電報導

中國和印度軍隊6月間在拉達克加勒萬河谷（Galwan Valley）爆發衝突，雙方均有死傷，邊境局勢緊繃。印度一位次級官員表示，經過協議與公通，雙方確定在拉達克加爾萬河谷規劃四公里的緩衝區，為中印關係提供新解方，使雙方情勢稍稍降溫。

據印度斯坦時報（Hindustan Times）報導，中共解放軍已經從第15巡邏點（溫泉地區）向後撤離兩公里，在第17巡邏點向後兩公里的撤離，預計將在今晚完成。一名印度官員表示，因解放軍隊有去而復返的紀錄，引此印度嚴格監控解放軍的行動，下令軍隊依照中方的執行的比例從對峙點後撤。

▲▼中印衝突地點拉達克加爾萬河谷。（圖／路透）

▲中印衝突地點拉達克加爾萬河谷。（圖／路透）

美國衛星公司馬薩爾科技（Maxar Technologies）6月28日到7月6日公布的衛星圖像對比顯示，在6月15日後，中國增加軍力，衛星照前拍下對峙點有數十輛偽裝車輛部署。7月6日的衛星圖像可看出解放軍在拉達克加勒萬河谷一帶的臨時建築已拆除，部隊也已經從此處撤離。

印度一名高層官員強調，雖然雙方這次的協議對化解衝突有正面意義，但印度應充分行使該地區的巡邏權利，這點絕對不能妥協。

這次緩衝區的設立是中印雙方努力協議的成果，但專家們對此的評價不一。

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