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印度高層聲稱「解放軍後撤」2公里　中方回應了

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▲▼中印邊境,中印邊界,中印衝突,中國,印度,解放軍。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度高層透露，解放軍後撤了2公里。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

中印邊境僵局出現轉圜跡象？就在印度總理莫迪（Narendra Modi）視察拉達克邊境之後，就有印度高層向媒體透露，解放軍部隊從加萬谷（Galwan Valley）後撤了2公里，部署在班公錯湖（Pangong Tso）第四指地區的帳篷等臨時裝備也在拆除當中。

根據《印度報》（The Hindu）報導，政府消息人士稱，看到解放軍在巡邏點拆除了14座帳篷與建築物，部署在加萬谷、溫泉（Hotsprings）和高格拉（Gogra）的車輛也往後撤退。不過該名人士沒有提供具體的後撤距離，實際的後撤距離還需要經過核對確認。

政府的消息人士先前就聲稱，解放軍在班公錯湖第四指地區，朝實質控制線印度方向，前進了8公里。

《路透社》在中國外交部例行記者會上指出，中方已將帳篷等設施從加勒萬谷衝突地點回撤，是否能夠證實。

▲▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

▲中國外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

中國外交部發言人趙立堅回應表示，中印兩軍於6月30日舉行了第三輪軍長級會談。雙方繼續推動落實前兩輪軍長級會談達成的共識，就一線部隊採取有效措施脫離接觸、緩解邊境局勢取得了積極進展。

趙立堅強調，希望印方同中方相向而行，以實際行動落實好雙方達成的共識，繼續通過軍事和外交渠道保持密切溝通，共同推動邊境地區局勢緩和降溫。

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