美孕婦確診新冠肺炎「與病毒苦戰4週」　產下健康三胞胎

▲美國孕婦瑪姬確診新冠肺炎後，歷經一個月左右的治療，順利產下健康三胞胎。(圖／翻攝自Facebook／The Woman's Hospital of Texas)

實習記者莊子誼／綜合報導

美國德克薩斯州婦女醫院（The Woman’s Hospital of Texas）一位孕婦瑪姬（Maggie）在確診新冠肺炎後，接受1個月左右的治療，終於戰勝疾病，並順利產下健康三胞胎。

據《福斯新聞》報導，德克薩斯州婦女醫院在臉書上分享了孕婦瑪姬的故事，瑪姬在懷孕7個多月時，到醫院例行產檢並順便篩檢新冠肺炎，檢查結果發現確診，經治療後，於6月4日再進行兩次檢驗，結果呈陰性，確認痊癒。

然而，6月4日瑪姬在超音波檢查後，發現其中一名胎兒臍帶繞頸，院方立即幫她進行剖腹產手術。由於瑪姬的丈夫也確診新冠肺炎，需要2次檢驗證明痊癒，因此由瑪姬的母親陪產。當天下午5點左右，老大伊莎貝拉（Isabella）率先出生，老二納旦尼爾（Nathaniel）以及老三阿德里爾（Adriel）都相繼在兩分鐘後被順利產下。幸運的是，早產的三胞胎都十分健康，經過新生兒護理病房悉心照顧1個月後，持續健康成長。

順利產子的瑪姬表示，希望自己的經驗可以鼓勵那些確診新冠肺炎的孕婦們，同時也呼籲大家不要讓恐懼病毒的情緒影響心情，「作為媽媽，你必須接受自己無法控制一切，你必須讓其他人幫助你，並記住你並不孤單。」