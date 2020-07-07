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有「光頭哥哥」影子！肉肉男上空跳地板舞　「冠杰起瘋了」爆紅

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近期網路上出現一名畫風獨特的網紅。（翻攝冠杰起瘋了粉專）

圖、文／鏡週刊

藝術家安迪沃荷在20世紀初預言：「在未來，每個人都能成名15分鐘，每個人都能在15分鐘內出名」，在人手一機的自媒體時代，只要敢表現就有機會被人看見，成名的15分鐘被縮短為15秒鐘，一名在家中赤身裸體的拍陽春影片的表演者「劉冠杰」，則成功抓住路人眼光48秒鐘。

最近臉書上有部令人疑惑的爆紅影片，在上傳短短3天內吸引80萬次觀看，有趣的是該影片的分享和留言數是按讚數的1.3倍和2倍多。「冠杰起瘋了」粉絲專頁上的影片，背景幾乎都設在簡陋、樸素的房間。上週五（3日），冠杰上傳了一部標題為「專業breaker」的短片，影片一開始他半裸地出現在鏡頭前，全身上下僅有眼鏡、一件藍色四角內褲，和一雙拖鞋。

近期網路上出現一名畫風獨特的網紅。（翻攝冠杰起瘋了粉專）

請繼續往下閱讀...

網友表示：「我分分鐘都在擔心不該掉出來的東西掉出來」（翻攝冠杰起瘋了粉專）

在開始動作之前，冠杰微帶喘氣地對鏡頭說：「YO我今天要教大家怎麼成為專業的breaker！」他特別指示服裝要求為上空，下身只能穿內褲。講解完服裝規定後，冠杰開始往左前和右前大幅且反覆跨步，做出地板舞（breaking）的經典動作。「感覺來的時候唔唔唔唔唔！」只見他一邊吼叫，一邊將四肢貼地，同時轉動身體，展示了更進階的地板舞動作，最後他從地板上彈起，自信地以簡單大方的大字型做Ending Pose。

這段地板舞教學影片如病毒般擴散，除了影片本身的帶給人的荒謬感，更多人在冠杰的身上看到另一位網紅的影子──去年突然因病逝世的「光頭哥哥」陳俊傑。

冠杰起瘋了的本尊帳號因為違反規範而被禁言3天。（翻攝劉冠杰臉書）

網友紛紛留言：「這個會紅」「我回想了起那張紅心A」「值得慶幸的是，哥哥的精神有人繼承下去了」「原來他不是光頭葛格，我以為是紀錄片ㄟ」「邊笑邊流淚」。

經營「冠杰起瘋了」粉專的男性，臉書名為「劉冠杰」，個人臉書和粉專頭貼都是吉哇哇，發文有些沒有癲狂沒有邏輯，曾表示苦惱於如何成為出色的表演者。6月底時抱怨多次被臉書偵測到有女性奶頭，所以有些照片無法成功上傳。「專業breaker」影片同時在粉專與個人臉書上傳，結果個人臉書因為「未遵守《社群守則》」所以被暫時停權3天。

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