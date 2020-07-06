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嗨唱完遭5年好友「趴躺硬上」！她崩潰：我不是你約炮對象欸…傳訊怒斬友情

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▲桃園市陳姓男子於2016年間趁女子酒醉時性侵得逞，女子事後驚覺內褲上有精液怒告陳男。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲男大生把喝掛的高中女性好友帶回家性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／台北報導

桃園一名男大生阿俊（化名）與高中好友小花（化名）等一行人相約唱歌，然而他送喝醉的小花搭車回家時，卻將小花帶回住處性侵得逞。事後，小花起初害怕雙親得知，經友人鼓勵、社工協助後決定報警處理，日前高等法院依乘機性交罪，判阿俊有期徒刑3年。

判決指出，整起事件發生於2018年2月20日晚間，阿俊約小花等一群高中好友相聚，大家於包廂內因玩遊戲喝開，小花大約喝下6、7瓶酒後就開始嘔吐，整個人癱軟需要有人攙扶抬下樓，一名友人幫忙招計程車、報出小花家地址後，由阿俊陪小花搭車回家，怎料，小花因酒醉脫口「無法回家」，阿俊便開口詢問「來我家？」，小花答應後，阿俊隨即向司機更改下車地點為自家。

結果，抵達住家後，阿俊卻趁機將小花衣物全脫光，將小花整個人翻成趴臥狀態，硬上2次得逞，小花起初很擔心父母知道，後來經過好友們紛紛相勸，先是透過通訊軟體傳訊息質問阿俊，並由社工協助下報警；阿俊辯稱，兩人是兩情相悅，小花甚至主動與他舌吻，完事後的隔天早晨，小花還有向他母親打招呼，神色正常。

不過，兩人通訊對話紀錄中，阿俊多次道歉，表示「之後的事真的很對不起」、「我也沒有要故意讓你喝醉，就真的是喝酒，你會那麼醉我真的是不知道對不起」，而小花則氣憤回應「我是你五年的好朋友欸，你有經過我的同意就上我嗎？你這樣尊重我嗎？我在你眼裡難道就是可以任人糟蹋的對象嗎？」、「那你有經過我的同意嗎，回答啊，我不是你約炮的對象欸，我是你的好朋友」。

對此，法官勘驗說詞、兩人對話後，認定阿俊犯行，一審桃園地院依乘機性交罪，判阿俊有期徒刑3年10月，案經上訴二審，高等法院認為，阿俊雖以與小花用100萬元達成和解，認罪表示希望能因家庭狀況減輕刑期，不過阿俊罔顧友情，趁酒後硬上的行為，法官認為「無顯可憫恕之情狀」，判阿俊3年徒刑，全案可上訴。

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