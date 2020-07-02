放安全汽座哄睡！1歲兒遭活活勒死　台中父崩潰自責　少了這一步

▲2歲以下的幼童要背向乘坐的安全座椅。（示意圖／記者張慶輝攝，下同）



記者董美琪／綜合報導

32歲的賴姓父親今年3月因1歲多兒子常睡前哭鬧，因此按照往例，將孩子帶到車上安全座椅哄睡，但因過程中，爸爸見孩子熟睡先進屋內，男童卻因睡醒身軀扭動滑落，遭座椅安全帶勒脖缺氧不治。台中地檢署全案偵結，依過失致死罪嫌給予緩起訴1年處分。賴父雖有依規定使用2歲以下的幼童用背向乘坐安全座椅，但未記得用車內安全帶先綁好汽座，釀成憾事。

起訴書指出，今年3月10日晚間8點半，賴姓男子因1歲1個月大的兒子睡前哭鬧，將他抱上副駕駛座上的兒童安全座椅，自己則在駕駛座上陪伴。賴男見兒子入睡，先自行進屋內，跟妻子回報說兒子已經睡了，卻未注意安全座椅安全帶未綁好。

賴妻得知後，曾要求將兒子抱回屋內睡，但賴男覺得好不容易哄睡，兒子可能因屋內噪音又醒來，決定先忙其他事。遺憾的是，男童不久醒來後開始扭動身體，安全座椅卻因安全帶未固定而往前傾斜，導致頸部遭安全座椅上的安全帶勒住、壓迫，造成呼吸衰竭、缺氧性腦病變，在同年月13日不治死亡。

台中地檢署檢察官審酌，賴男坦承犯行態度良好，且被害人母親與其他家屬願意原諒，給予他緩起訴一年處分。

交通部規定，2歲以下的幼童要背向乘坐的安全座椅，未依規定可處3000元以下罰鍰，雖然賴父有照規定，但因獨留孩子在車上，又沒固定好汽座，發生悲劇。

此外，現在兒童汽車安全座椅的安全帶，大多都是五點式，能固定肩膀、腰部跟雙腿，但家長一定要記得用車內安全帶先綁好汽座，安全帶也要拉緊，免得鬆滑，車內再加裝一個鏡子，可讓駕駛能夠隨時注意到孩子狀況。不同年齡層、體型的幼童，也要選用適合的安全座椅款式，才能真正保護好孩子。

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