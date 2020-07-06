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得抑鬱症看心理醫師！女高中生竟遇狼醫…遭瘋狂騷擾：很舒服吧

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▲▼李春在為排解性慾，性侵、殺害女高中生。（示意圖／取自Pakutaso）

▲女高中生罹患抑鬱症，看心理醫師還被騷擾。（示意圖／取自Pakutaso）

記者柯振中／綜合報導

罹患心理疾病時，許多人會尋求醫師的協助，但大陸山東省青島市一名18歲女高中生因為罹患抑鬱症，到大醫院求診，卻被醫師以「胸應該很美吧」、「胸多大啊」、「應該很舒服吧」等話語騷擾，讓她不堪其擾，只能在網路上公開事件。

綜合陸媒報導，這名18歲女高中生在大陸社交媒體微博公開一段對話，是她罹患抑鬱症，前往大醫院就診，與主治醫師的談話，「我考慮了很久，到底要不要發這個微博，因為我不知道怎麼舉報他，就想發在微博裡吐槽。」

女高中生說明，醫師在聊天當中，對她說了很多「齷齪的話」，儘管她已經明確表示厭惡，對方仍沒有改變，還多次把話題扯到性方面，且對方已經有家庭了，孩子才剛出生。

▼女高中生遭到心理醫師騷擾。（圖／翻攝《紅星新聞》）

▲▼女高中生遭騷擾。（圖／翻攝《紅星新聞》）

依據兩人的對話，醫師突然詢問女高中生「如果哪一天，我真控制不住佔有了你，事後，你會不會生氣，發火？如果，只發生除了最後一步的親密關係呢」，女高中生則回應，不想聊到這個話題，「讓我不要害怕您，您在我心裡一直特別好，永遠溫柔，溫暖，帥氣可愛的醫生。」

醫生隨後回應，短期內可能沒問題，「時間場了，說點通俗的話，無利不起早。你能明白呢？我是個俗人，然後沒有任何好處，時間長了就不會那麼上心關心你了。」

▼醫師的問題相當詭異，讓女高中生感到不舒服。（圖／翻攝《紅星新聞》）

▲▼女高中生遭騷擾。（圖／翻攝《紅星新聞》）

此外，醫生還問女高中生「那我叫你…小乖乖？小可愛？會不會…你不舒服？不高興」，還說了「小乖乖胸應該很美吧」、「胸多大啊」、「應該很舒服吧」等話語，騷擾相當明顯。

對此，該醫師任職的醫院回應，涉事的張姓醫師已被停職，目前正在調查當中，若有進一步消息，會依據相關法規處理。當地律師則說，若對話內容屬實，案件已涉及性騷擾的範疇，女高中生可向醫院、當地婦女組織投訴，也可以嘗試提起訴訟，以此維護權益，但醫師的行為是否構成犯罪，依據目前的法律來看，還沒有到涉及刑法的地步。

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▼醫師還問女高中生「胸應該很美吧」。（圖／翻攝《紅星新聞》）

▲▼女高中生遭騷擾。（圖／翻攝《紅星新聞》）

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