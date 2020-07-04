為遶境信眾舒緩痠痛　藥廠連年贊助貼布回饋信眾　

▲酸痛貼布大廠台灣三帆製藥，連年贊助痠痛貼布，供媽祖堯境沿路信眾舒緩痠痛，藥廠人員更自發駕車跟隨遶境服務信眾，深獲信眾好評。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動」和「白沙屯拱天宮媽祖往北港徒步進香」為台灣重要的宗教文化活動，每年皆吸引許多民眾共襄盛舉，更成為國際觀光盛事，酸痛貼布大廠台灣三帆製藥，連年贊助痠痛貼布，供沿路信眾舒緩痠痛，藥廠人員更因感念媽祖恩情，自發駕行動服務車跟隨遶境服務信眾，深獲廣大信眾好評。

「大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動」和「白沙屯拱天宮媽祖往北港徒步進香」該兩項活動來回徒步3、400公里，長時間行走加上行李負重，難免會產生腰、背、足等部位，痠、痛等不適的問題。

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台灣三帆製藥總經理黃信穎特地北上，拜會白沙屯媽祖文化發展總會，致贈十靈油草本貼片，該會理事長陳錦龍指出，今年白沙屯媽祖徒步進香活動，報名人數暴增至５萬多人，需求人數應會大幅增加，黃信穎聽聞，當場允諾再加碼貼片，給大家「貼」心的祝福。

酸痛貼布大廠台灣三帆製藥，創立於1982年，深耕台南30餘載，先後取得國家品質優良獎及國家品質卓越獎、傑出企業經理人獎，亦是通過GMP認證的專業藥廠。

台灣三帆製藥於2011年創立通路品牌「十靈本舖」，以自有品牌行銷；十靈本舖延續台灣三帆製藥集團健康、美麗、養生的理念，除以最直接的體感行銷，深獲市場青睞，更贊助公益高爾夫球賽、馬拉松路跑等義賣活動服務民眾、回饋鄉里。

十靈本舖繼去年在大甲媽祖遶境活動中，推出「十靈本舖呷恁搏感情」互動遊戲深獲好評，今年特別結合傳統廟宇中必備的元素，「抽籤」與時下最流行的「扭蛋機」，推出「十靈籤」、「扭扭樂」等過三關趣味遊戲，與現場信眾們互動，只要完成遊戲中指定任務，即可免費獲得十靈油草本貼片、十靈油膏等獎品。

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