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曖昧讓人受盡委屈！專家授「3招」確認雙方關係　千萬不要欲擒故縱

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▲笑,曖昧,甜蜜,情侶,戀愛,感情,幸福。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲曖昧中的兩人若出現另一方不想確認關係，給予尊重是最簡單且直接的方法，。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／Mr.P自信教練

什麼時候才能確認關係，是很多人在曖昧期會有的苦惱，是牽手後，擁抱後，還是要接吻過才行？那如果什麼都做了，你也確定他真的喜歡你，不是跟你玩玩的，但就是遲遲不願意確認關係，你能夠做些什麼？

問：「和女生約會了兩三次，每次的肢體碰觸都有進展，從牽手、擁抱，到接吻都有。她主動跟我說喜歡我，我吻了她，她也主動親我。我向她告白，問她要不要在一起，但她和我說no，原因是她覺得真的太快，並且她說她沒交過男朋友，不知道這是什麼感覺。我上網爬文，過大部分的回應都是說，她沒有這麼喜歡你。現在要冷淡她、不回，或是平常心呢？抑或是更熱烈追求？」

請繼續往下閱讀...

欲速則不達

先說結論，撇除她跟你玩權力遊戲的狀況，大概有三種：

1、她喜歡你，但因為缺乏驗愛經驗，所以她不知道交往是一種怎樣的關係，她還在觀望，並思考進入一段關係後的生活是不是她要的

2、她喜歡你，但這份喜歡裡面，激情的成分佔多，也因為如此，她還沒想想和你確認關係(但也沒有不想)，抱持著試試看的想法

3、她喜歡你，也想和你交往，但某些點她沒有想通(比如朋友意見、過往傷痛等等)

台語有一句話「呷緊弄破碗」，意思是說，當你太急躁的想達成某件事，反而會造成反效果，而在戀愛裡面，最容易因急躁壞事的階段，大概也是「曖昧→確認關係」的這段時間了。

當我們傾盡所有、掏出真心，對方卻遲遲沒有回覆，我們的心就會浮動。

有些人會說，這是因為你在他身上投資了太多時間成本、心力成本、情感成本，要扭轉局勢，只要反過來讓他也投資你，事情就解決了。

但我看到更多的狀況是，對方投資你的份量，不比你投資他的份量少，可是他仍然沒有想跨出「確認關係的那一步」。

▲▼外遇,離婚,分手,劈腿,小三,偷吃。（圖／翻攝自pixabay）

▲當兩人傾盡所有、掏出真心，對方卻遲遲沒有回覆，我們的心就會浮動。（圖／翻攝自pixabay）

以不變應外變的方法，尊重

其實，這件事可以很簡單的解決，你要做的只是尊重。我們不是他，所以很難知道他真實的想法是什麼，有可能是：

1、 他在情慾上喜歡你，但理智上還差了一點

也有可能剛好相反：

2、 他在理智上很喜歡你，但情慾上感覺不到悸動

甚至也有可能是：

3、 他的理智和情慾都很喜歡你，但他的戀愛模型和你不同

以上三種情況，我分別都碰過。

以1為例，我自己曾經遇過，某個對象和我進展得非常迅速，認識不過幾天的時間，就從聊天、曖昧，發展到親密關係，而最後我想和他確認關係時，他說他只把我當朋友。

(可能很多男生會覺得這是豔福，但我並不這麼想)

以2為例，我也有遇過，各方面條件都很出色的對象，他對我釋出了好感，我的理智也告訴我他是好女孩，但和他約會時，我一點心動的感覺都沒有，最後我選擇淡出。

以3為例，是我現任女友，他的戀愛經驗豐富不下於我，所以他給自己的戀愛模型增加了很多彈性，什麼意思呢？

▲▼男友,男人,愛情,追求,交往,求婚。（圖／翻攝自pixabay）

▲戀愛的過程不單是「好感→曖昧→交往」，也有可能是「交往試試看→交往到有默契→全心全意交往」。（圖／翻攝自pixabay）

他認為，戀愛不是只有單純的「好感→曖昧→交往」

對他來說，交往還分成了「交往試試看→交往到有默契→全心全意交往」。

交往試試看：確認關係，用男女朋友的方式相處，不用許山盟海誓，就是看看契合度夠不夠

交往到有默契：契合度足夠，可以見家人朋友

全心全意交往：下定決心在一起，遇到任何難關都要互相扶持、攜手度過

回到你的問題，我認為這個女生有很大的可能，是想先「試試看」你們的契合度夠不夠。

只是對他來說，他把「試試看」的階段，放在確認關係之前，所以我推斷，他的模型應該是這樣的：

好感 → 曖昧 → 用男女朋友的方式相處試試看 → 契合度夠 → 正式確認關係

因此，你根本不需要去擔心這個問題！

或許有些人會說，

「可是沒有名分的關係，不就少了一層保護嗎？」

「這樣女生說不定還是會持續認識其他男生？」

「再者，沒有這層關係在，關係也無法更進一步啊？」

如果有人也是這麼想的，那我不禁想反問他：

「如果你們的關係，脆弱到需要名分來保護，那名分不過就是遮羞布而已，不是嗎？」

我以為一個人的心在不在你身上，不是取決於你和他是什麼關係，而是你們的關係如何。

換句話說，如果現在的你們，在一起總有聊不完的話題、揮灑不盡的幸福，那你根本不用去擔心，你們的關係是什麼。

立下準則，給予尊重，表達意願

所以，我認為你所能做到，最簡單，也最不會有副作用的方法，是表示你的心意，但不要給對方壓力。

你可以說：

「我很喜歡你，但對於你的感覺，我給予你尊重。」

「如果你想和我確認關係，你可以給我暗示，但那必須是你願意的。」

但這裡要注意的是，你不用去給出一個「不管多久我都會等你」的承諾，因為在你尊重對方戀愛模型的同時，你也得尊重自己的戀愛模型，為自己設下「戀愛的準則」。

準則代表，如果某些條件被觸發了，那麼你會做出「不是為了傷害對方，也不是為了脅迫對方，而是尊重自己意願」的行動。

▲▼兩性,愛情,感情,交往。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲曖昧時應該立下自己心中的準則，並給予尊重，表達意願。（圖／翻攝PAKUTASO）

我自己曾做過的準則有：

「我可以接受你要"試試看"，但對我來說，那差不多就是2-3個月了，我不會讓自己處在曖昧不明的關係太久，如果超過這個期限，那就當一般朋友吧。」

有些準則，當你表達不夠精確的時候，可能會有被對方誤解成「你在施壓」的風險，所以你藉著透過閒聊的方式(比如聊到某個明星的感情、某部愛情電影的橋段)，把自己的感情觀用「對這部戲的觀感」的方式來述說。

ex.你們可以一起看真愛每一天這部片，然後問他，你覺得：

「如果你的朋友正在曖昧中，還沒和對方確認關係，那他可以和其他人約會嗎？你會怎麼建議他？」

準則的存在，不是為了逼使對方跟你交往，這點千萬要注意，如果在你的腦袋中，你有一絲這樣的念頭，對方是會感受到的，而人性是這樣的，一旦有人想要逼我們做些什麼，我們就會反抗、逃跑，關係就會惡化了。

結語

給予尊重，永遠是最好，最簡單直接的方法，不要玩欲擒故縱，那是一條最快自爆的道路(舊文有寫過)，不要猜測，你可以直接把感覺和他說(你是大方表達感覺，而不是表現得你很脆弱需要拍拍)。

能做到這些就夠了，不必去期待好結果，也不用去往壞處想，認真相處，讓在一起的每一刻都是開心的，若是適合的話，自然會走到在一起的結果。

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