確認無名屍身分正要打電話...沒接通卻傳「謝謝」　鑑識楷模李政賢「為死者言」

▲屏東縣警察局鑑識科警務員李政賢，獲頒「全國刑事鑑識楷模」 。（圖／屏東縣政府警察局提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局鑑識科警務員李政賢，從事鑑識工作15年，從犯案現場尋找細微破案關鍵點，2019年採獲關鍵跡證成功移送犯嫌案件達24件，其中包括潮州鎮一起縱火案，採獲指紋，抓到兇手，接受法律制裁，最近獲頒「全國刑事鑑識楷模」。全國只有8人獲獎，他謙虛說，「破案是團隊的合作，獲頒楷模獎，只是代表鑑識科去領獎」。

▲▼李政賢採證、授獎（右）。

41歲的李政賢，警察大學鑑識科學系畢業，他從小就愛看偵探小說，因此考警察大學時，直接就選了鑑識科學系，喜歡在蛛絲馬跡中尋找破案的關鍵。

▲▼採證。

從事鑑識工作15年來，隨著時間與現場技術經驗的累積，訓練觀察力與邏輯思考的能力，雖科技縮短比對指紋、鑑定DNA的時間，但「鑑定的基本功」更顯得重要。

2018年屏東潮州鎮發生一作縱火案件，犯嫌為了躲避監視器鏡頭拍攝，從屋後圍牆攀爬入屋內縱火，造成行動不便的被害人死亡，嫌犯將房門從內部上鎖，營造只有被害人獨處假象，現場跡證在大火中被破壞殆盡，李政賢從屋後圍牆採到嫌犯指紋，提供專案小組證據，逮獲嫌犯，讓他俯首認罪，讓他留下最深刻印象。

另一起比對無名屍的指紋時，在比對確認身分後聯繫承辦單位，在電話還未接通前，從話筒中隱約傳來「謝謝」聲音，讓他感覺冥冥之中存在一種神秘的世界。

李政賢表示，從事15年鑑識業務，讓他深刻體會鑑識不只能協助生者，也有機會幫助無法說話的死者，詮釋了「為死者言，為生者權」宗旨。

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