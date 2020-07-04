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辱罵鄰居母看門狗！台南男遭刺頸「噴血倒地」慘死…妻子命危送醫

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▲▼媽媽被譏是「看門狗」，新營男暴走持刀猛刺鄰居夫妻，夫死妻重傷。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲譏笑鄰居媽媽「看門狗」，夫妻遭刺一死一重傷。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者柯振中／綜合報導

台南市新營區56歲的陳姓男子不滿母親遭辱罵「看門狗」，持刀刺殺59歲的陳姓男鄰居、53歲的蕭姓鄰居妻子，導致一死一重傷。檢警事後調查，發現雙方早就有嫌隙，員警也曾多次調停，詳細犯案動機為何，還在進一步釐清。

陳姓兇嫌與鄰居陳姓男子、蕭姓女子因房屋修繕問題，長期相處不睦，陳嫌的母親還因此時常遭到辱罵，讓附近鄰居看不下去。陳嫌3日晚間騎車返家時，剛好碰上陳姓夫妻，雙方互看不順眼，進而發生口角，陳嫌想起母親曾遭辱罵「看門狗」，感到相當生氣，進而拿出放在屋內的刀子，朝著陳姓鄰居的頸部、腹部、胸部刺去，接著又刺向蕭姓女鄰居的腹部。

陳姓鄰居中刀，當場噴血倒地，失去生命跡象，蕭女雖然大喊救命，卻也身受重傷，目前仍在醫院觀察當中。附近鄰居指出，雙方在此居住多年，陳姓夫妻早前修繕房子時，疑似占用了陳嫌住家的圍牆，陳嫌為此向對方討說法，不過，陳姓夫妻不予理會，還辱罵陳嫌、陳嫌的母親，雙方埋下嫌隙。

▼男子刺殺鄰居，逃亡後到警局投案。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼媽媽被譏是「看門狗」，新營男暴走持刀猛刺鄰居夫妻，夫死妻重傷。（圖／記者吳奕靖翻攝）

鄰居說明，陳嫌平時為人老實，衝動犯下殺人案，讓人相當驚訝。陳嫌的母親則說，因為她常常受到陳姓鄰居辱罵，所以兒子才這麼生氣，「我也沒罵他，如果我有罵他，被罵我們不會這麼生氣。」

陳嫌逃逸不久，主動前往新營分局民治派出所投案，隨後被殺人罪送辦。由於陳嫌拒絕夜間偵訊，目前警方已報請檢察官相驗，同時正在釐清詳細犯案動機，全案依照殺人罪偵查、送辦當中。

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