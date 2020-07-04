鄰居諷母是看門狗　男抓狂拿刀猛刺「1死1重傷」3hrs後投案：我幹的！

▲台南市新營區延平路發生一起兇殺命案，造成陳姓夫婦1死1重傷，新營分局警方到場勘查蒐證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市新營區延平路3日晚上發生一起兇殺命案，新營分局警方到場，發現陳姓男子與陳姓鄰居夫婦長期不睦，案發時與被害人發生口角，因不滿母曾被辱罵是「看門狗」，新仇舊恨下持刀刺殺鄰居陳姓男子及蕭姓妻子，造成陳男送醫不治，蕭女傷重住院，陳嫌案發後投案，全案目前由警方依殺人等罪嫌調查偵辦中。

台南市警新營分局於3日晚上8時5分許據報，新營區延平路民宅發生一起兇殺案，警方立即派員到場處理，並將2名傷者緊急送柳營奇美醫院急救，涉案兇嫌56歲陳姓男子自知難逃法網，案發3小時後主動向新營分局長治派出所投案。

警方調查，陳姓兇嫌（男、56歲），因與鄰居陳姓男子（59歲）及其太太蕭女（53 53歲）長期不睦，3日晚上陳嫌騎車返家時，剛好碰到鄰居陳姓夫妻，雙方互看不順眼而發生口角爭吵，陳嫌想到鄰居夫妻曾出言取笑陳嫌母親是「看門狗」，新仇舊恨下氣憤難當，而後進屋內拿取一把刀子，持刀攻擊砍刺陳男頸、胸、腹中刀倒地，蕭姓妻子見狀大喊救命，陳男便轉而攻擊她腹部中刀、內臟出血，陳嫌逞兇逃逸，鄰居發現報警查處將傷者送醫。

▲56歲陳姓兇嫌主動向警方投案。

2名傷者被緊急送醫急救後，陳男傷重宣告不治，蕭女則生命跡象穩定住院觀察。陳嫌逃逸不久後，自知難逃法網，主動到新營分局民治所投案說明，陳嫌稱作案刀子已經丟到急水溪中，陳嫌拒夜間偵訊，目前警方除報請檢察官相驗外，並深入偵辦釐清陳嫌犯案動機及尋找兇刀，將依殺人等罪嫌偵查送辦。

・溫和又能卸除難卸的彩妝

