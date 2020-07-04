　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

鄰居諷母是看門狗　男抓狂拿刀猛刺「1死1重傷」3hrs後投案：我幹的！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市新營區延平路發生一起兇殺命案，造成陳姓夫婦1死1重傷，新營分局警方到場勘查蒐證，56歲陳姓兇嫌主動向警方投案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市新營區延平路發生一起兇殺命案，造成陳姓夫婦1死1重傷，新營分局警方到場勘查蒐證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市新營區延平路3日晚上發生一起兇殺命案，新營分局警方到場，發現陳姓男子與陳姓鄰居夫婦長期不睦，案發時與被害人發生口角，因不滿母曾被辱罵是「看門狗」，新仇舊恨下持刀刺殺鄰居陳姓男子及蕭姓妻子，造成陳男送醫不治，蕭女傷重住院，陳嫌案發後投案，全案目前由警方依殺人等罪嫌調查偵辦中。

台南市警新營分局於3日晚上8時5分許據報，新營區延平路民宅發生一起兇殺案，警方立即派員到場處理，並將2名傷者緊急送柳營奇美醫院急救，涉案兇嫌56歲陳姓男子自知難逃法網，案發3小時後主動向新營分局長治派出所投案。

▲台南市新營區延平路發生一起兇殺命案，造成陳姓夫婦1死1重傷，新營分局警方到場勘查蒐證，56歲陳姓兇嫌主動向警方投案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方調查，陳姓兇嫌（男、56歲），因與鄰居陳姓男子（59歲）及其太太蕭女（53 53歲）長期不睦，3日晚上陳嫌騎車返家時，剛好碰到鄰居陳姓夫妻，雙方互看不順眼而發生口角爭吵，陳嫌想到鄰居夫妻曾出言取笑陳嫌母親是「看門狗」，新仇舊恨下氣憤難當，而後進屋內拿取一把刀子，持刀攻擊砍刺陳男頸、胸、腹中刀倒地，蕭姓妻子見狀大喊救命，陳男便轉而攻擊她腹部中刀、內臟出血，陳嫌逞兇逃逸，鄰居發現報警查處將傷者送醫。

▲台南市新營區延平路發生一起兇殺命案，造成陳姓夫婦1死1重傷，新營分局警方到場勘查蒐證，56歲陳姓兇嫌主動向警方投案。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市新營區延平路發生一起兇殺命案，造成陳姓夫婦1死1重傷，新營分局警方到場勘查蒐證，56歲陳姓兇嫌主動向警方投案。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市新營區延平路發生一起兇殺命案，造成陳姓夫婦1死1重傷，新營分局警方到場勘查蒐證，56歲陳姓兇嫌主動向警方投案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲56歲陳姓兇嫌主動向警方投案。

2名傷者被緊急送醫急救後，陳男傷重宣告不治，蕭女則生命跡象穩定住院觀察。陳嫌逃逸不久後，自知難逃法網，主動到新營分局民治所投案說明，陳嫌稱作案刀子已經丟到急水溪中，陳嫌拒夜間偵訊，目前警方除報請檢察官相驗外，並深入偵辦釐清陳嫌犯案動機及尋找兇刀，將依殺人等罪嫌偵查送辦。

・溫和又能卸除難卸的彩妝

ET快訊
獨／王偉忠24歲大女兒嫁美國富豪家族　送洋女婿禮物曝光
新營夫妻譏笑鄰母「看門狗」遭刺1死1重傷！鄰居還原爭執真相
「未成年子女」領三倍券方法曝光！還可多拿1000元
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

譏笑鄰母「看門狗」…新營夫妻遭刺1死1重傷！鄰悲曝爭執主因：吵很久了

大三男「母胎單身」...尾隨落單短裙辣妹　「伸出鹹豬手」襲擊2女臀、腿

偷錄激戰過程…博士藥師疑女友結新歡「恐嚇外流」！她大崩潰：要殺我對吧

不知自己被通緝…從墾丁後壁湖想搭艇出港　海巡攔下法辦

鄰居諷母是看門狗　男抓狂拿刀猛刺「1死1重傷」3hrs後投案：我幹的！

船繩解到最後一條要離港被拉回　蔡文益：我們盡力在保釣了

陸戰隊操舟翻覆「3命危」　海軍總醫院曝弟兄最新狀況

約軍中學長聊心事！女軍官找飯店解內急　房內遭硬來崩潰…他完事喊：願你放下

新北衛生局人員「離奇失蹤6小時」　深夜竟從9樓頂墜下身亡

掏「木雕姊夫」作法誆改運…無知女2度遭性侵喊痛！淫神棍：我會走火功力大退

伊能靜痛哭揭童年恐怖陰影　「52歲了還不會享受家庭的快樂」

佩甄模仿「兒子選暑假活動」學哭了　老公出門都要親..「公公呢？」全場笑歪XD

吳慷仁每天操2小時瘦回來　曬到掉皮接代言坦言「有點壓力」

霞海城隍廟「10大參拜月老攻略」　買櫃檯紅線、不要呼朋結伴前往

周興哲對粉絲獻唱《簡單愛》　懸吊3層樓空中鋼琴深情獻唱...超有誠意

網紅惡整路人拍照狂擺奇葩姿勢 原地轉圈、被喊「混蛋」才回頭！

金秀賢腹肌徐睿知摸到最後一秒　大雨中為她披外套..心動的開始❤️

蔡桃貴2歲生日...蔡阿嘎砸百萬慶生　包下捷運站辦主題展「持續7個月」

媽拚命包水餃籌「每月5萬醫藥費」　台南人激推：皮薄+餡多45元10個613145詩

《佛瑞德遊記》蔡哥的脫單之旅！ 拜師Fred真的沒問題嗎？Feat.蔡哥

譏笑鄰母「看門狗」…新營夫妻遭刺1死1重傷！鄰悲曝爭執主因：吵很久了

大三男「母胎單身」...尾隨落單短裙辣妹　「伸出鹹豬手」襲擊2女臀、腿

偷錄激戰過程…博士藥師疑女友結新歡「恐嚇外流」！她大崩潰：要殺我對吧

不知自己被通緝…從墾丁後壁湖想搭艇出港　海巡攔下法辦

鄰居諷母是看門狗　男抓狂拿刀猛刺「1死1重傷」3hrs後投案：我幹的！

船繩解到最後一條要離港被拉回　蔡文益：我們盡力在保釣了

陸戰隊操舟翻覆「3命危」　海軍總醫院曝弟兄最新狀況

約軍中學長聊心事！女軍官找飯店解內急　房內遭硬來崩潰…他完事喊：願你放下

新北衛生局人員「離奇失蹤6小時」　深夜竟從9樓頂墜下身亡

掏「木雕姊夫」作法誆改運…無知女2度遭性侵喊痛！淫神棍：我會走火功力大退

以為能當醫生娘　婚後才知老公愛同性！《是一家人》為什麼而結婚？

重組國安陣線！文在寅「內閣改組」籲重啟兩韓對話：以「川金會」為目標

【黃寶慧】慧眼看天下／香港「二次回歸」　川普怒失利益基地！？　中印邊境巨形地圖　龍象恐爆海戰！？

錄到靈魂？監視器拍「清晰黑影」睡沙發　主人：愛貓一年前過世

綠營控「黑衣人」淪笑柄　羅智強怒轟民進黨才黑：國民黨已窮到沒有黑的能力

世衛改口最早通報新冠疫情非中國！陳時中：時間過去漸漸會承認某方面事實

一口咬下波霸炸出　還有焦糖海鹽口味！全台必吃「蛋塔TOP10」來了

黨魁保衛戰？江啟臣陪李眉蓁逛愛河：輔選黨提名候選人是天經地義

橡皮艇翻覆3人命危　海軍陸戰隊初判：海象驟變「瞬間湧浪過大」

治療8個月！13歲兒「戰勝敗血症順利出院」　岳庭緊依笑說：還能陪伴就是幸福

超胸妹推北台灣10處絕美海景　網友歪樓：沒空欣賞風景啦！

社會熱門新聞

外流福利人夫喊+1　iPhone變肉票

她入監被監獄主管求愛　「運動」後全變了

盜男神照約砲！他騙戴眼罩運動…20歲妹啪到一半見不同人崩潰

22歲妹遭前男友爆打！爬著求救…他家人冷眼觀看

酒店妹18歲下海　2手段讓客人睡不到她

他鬼鬼祟祟拿便當盒跟水壺一直走…警方逮人發現辛酸真相

新北衛生局人員失聯　深夜頂樓墜落亡

新竹消防員性侵17歲女！她輕生亡…懲處內容讓網怒了

夾娃娃高手「清空」機台！竟遭12煞「球棒爆頭」丟包慘死

新營男持刀刺殺鄰居夫妻　1死1傷

禽獸神棍性侵孝女！　報警還被恐嚇：妳確定？

人妻留遺書：對不起你們　離家15天浮出水面

快訊／汽車租賃公內鬨開槍示威

高雄「淫窟大樓」直擊　老司機臥底揭真相

更多熱門

相關新聞

醉男闖宅打狗　牠滿臉鮮血頭破洞

醉男闖宅打狗　牠滿臉鮮血頭破洞

苗栗縣公館鄉發生一起虐狗事件！一名酒醉的陳姓男子疑似因不滿鄰居家犬，趁著對方住家沒人時，憤而持棍闖入，對著11歲的老狗瘋狂暴打，嘴裡一邊罵著髒話一邊痛毆，私毫不手軟，導致狗狗渾身是傷；當飼主得知消息返家時卻驚見愛犬滿臉鮮血，頭部、背部等還有破洞，讓他相當心痛，直呼提告到底。

「超級傳播新郎」結婚變冥婚　80賓客全確診

「超級傳播新郎」結婚變冥婚　80賓客全確診

喵大叔一早去叫門　為了見她一面　

喵大叔一早去叫門　為了見她一面　

驚悚畫面曝！男子新北遊樂場旁遭刺慘死

驚悚畫面曝！男子新北遊樂場旁遭刺慘死

小孩吵架氣不過　父竟帶16歲女殺鄰居4口

小孩吵架氣不過　父竟帶16歲女殺鄰居4口

關鍵字：

鄰居看門狗殺機刺殺投案

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

劉雨柔家中煮飯「下半身只穿內褲」

珉娥揭「在AOA被霸凌10年」

超巨鳥「夾著大魚」在天上飛！眾人驚呆狂猜：那是鯊魚？

外流福利人夫喊+1　iPhone變肉票

雙胞胎「慘遭忌妒拉布拉多咬爛」爆肚雙亡

富少夜店撿屍繼母「駕駕駕」！放蕩過程全被拍

她入監被監獄主管求愛　「運動」後全變了

盜男神照約砲！他騙戴眼罩運動…20歲妹啪到一半見不同人崩潰

萬壽路超毛遇鬼　釣出許多「受害者」

22歲妹遭前男友爆打！爬著求救…他家人冷眼觀看

酒店妹18歲下海　2手段讓客人睡不到她

快訊／KIMIKO結婚了！

20年「懷孕8次流產4次」淪生子機器！華夫人嫁豪門悲劇

72歲老翁拋妻養小三40年！死後兒女復仇「拖出棺材鞭屍」

他鬼鬼祟祟拿便當盒跟水壺一直走…警方逮人發現辛酸真相

更多

最夯影音

更多
伊能靜痛哭揭童年恐怖陰影　「52歲了還不會享受家庭的快樂」

伊能靜痛哭揭童年恐怖陰影　「52歲了還不會享受家庭的快樂」
佩甄模仿「兒子選暑假活動」學哭了　老公出門都要親..「公公呢？」全場笑歪XD

佩甄模仿「兒子選暑假活動」學哭了　老公出門都要親..「公公呢？」全場笑歪XD

吳慷仁每天操2小時瘦回來　曬到掉皮接代言坦言「有點壓力」

吳慷仁每天操2小時瘦回來　曬到掉皮接代言坦言「有點壓力」

霞海城隍廟「10大參拜月老攻略」　買櫃檯紅線、不要呼朋結伴前往

霞海城隍廟「10大參拜月老攻略」　買櫃檯紅線、不要呼朋結伴前往

周興哲對粉絲獻唱《簡單愛》　懸吊3層樓空中鋼琴深情獻唱...超有誠意

周興哲對粉絲獻唱《簡單愛》　懸吊3層樓空中鋼琴深情獻唱...超有誠意

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面