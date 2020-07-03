台東長濱外海驚見男浮屍！五官模糊不清…特徵曝光：脖戴「印度教猴神」金項鍊

▲長濱外海發現一句脖戴金色項鍊的男浮屍。（圖／民眾提供）
記者戴若涵／台東報導
海巡署艦隊分署第15海巡隊2日清晨接獲通報，台東長濱外海16浬海域處，海軍208軍艦發現一具浮屍。海巡人員獲報到場處理，初判浮屍為男性，頸部還配戴一條金色項鍊，圖騰疑似是印度教猴神，經檢察官相驗後依無名屍流程處理。
海巡隊2日清晨06時許接獲通報後，隨即派員前往現場海域，上午8時20分抵達現場將遺體打撈上艇，上午10時30分返抵成功港。初步檢視遺體特徵發現，死者應是身高約180公分的男性，因於海上漂流多日，五官無法清楚辨識，上半身著有鱷魚圖形的深藍色短袖休閒服，下半身著灰色休閒短褲，脖子有佩戴金色項鍊，經網路查詢圖騰似為印度教猴神，著黑色涼鞋，經檢察官相驗後依無名屍流程處理。
台東海巡隊表示，民眾於夏季從事水上活動、親近海洋時，應注意自身安全並攜伴同行；如在海上發現異常狀況或有危難需要幫助時，請立即撥打海巡署免付費「118」報案專線，海巡署會立即派員協處。
【更多新聞】
盜男神照約砲！他騙「戴眼罩」運動…20歲妹啪到一半見不同人崩潰：噁心肥宅
老婆坐月子…屏東砲兵偷吃女兵！小三嬌求「用蟲蟲止癢」 他自爆鹹濕餵食