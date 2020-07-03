台東長濱外海驚見男浮屍！五官模糊不清…特徵曝光：脖戴「印度教猴神」金項鍊

台東市東49線南王路橋3日清晨5時許發生一起嚴重車禍，一名女騎士沿橋由南往北行駛，未料卻在路口處遭到東西向來車擦撞，女騎士當場連人帶車倒地、滑行約10多公尺，地上機車零件四散。救護人員到場後，立即協助將女騎士送醫，但她在到院前失去呼吸心跳，目前仍在搶救中。確切事故原因仍待進一步釐清。