致死率高達60%！疾管署統計全台125案　夏季慎防「恙蟲病」

▲若遭恙蟲叮咬，傷口處會結成「焦痂」。（圖／資料照）

記者莊智勝／台東報導

衛福部疾管署統計，全國恙蟲病截至6月29日共有125案，其中台東縣26案占全國1/5。衛生局呼籲，民眾若前往山區、郊外、農園等草叢茂盛、高風險環境時，應穿著淺色長袖長褲，同時使用防蚊蟲藥劑，回家後也應馬上沐浴更衣，以免遭恙蟎叮咬染病。

衛生局指出，恙蟲病是由恙蟎叮咬所引起，牠們平時主要在草叢區活動，幼蟲會寄生在各種動物身上，而台東多山區及農田，環境正適合恙蟎及宿主繁殖。衛生局表示，遭到恙蟲叮咬感染後約6至21天可能會出現頭痛、發燒、惡寒、結膜充血等症狀，發病一週後身體會出現紅色丘疹並可能會引起肺炎及肝功能異常等併發症，甚至致命，若未及時就醫處理，死亡率可達60%。

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衛生局強調，預防恙蟲病最好的方式就是避免進出有草叢的地方，若要前往山上、農地等高風險地區應穿著淺色長袖長褲、使用含DEET的防蚊液預防叮咬，回家後立即換下衣物並洗澡以除去身上蚊蟲。

衛生局再次呼籲，台東是恙蟲病好發地區，民眾外出應做好防護措施，若出現恙蟲病疑似症狀應立即就醫並主動告知接觸草叢之旅遊史、活動史以利醫生診療。恙蟲病資訊可上疾管署全球資訊網查詢，或撥打免付費防疫專線1922及臺東縣衛生局防疫電話089-347018洽詢。