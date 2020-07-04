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月薪4.3萬、工時朝九晚五還週休2日　浙江法華寺徵影音編導登熱搜

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▲湖州法華寺徵抖音影音編導。（圖／翻攝法華寺微信公眾號）

▲湖州法華寺徵抖音影音編導。（圖／翻攝湖州法華寺微信公眾號）

記者魏有德／綜合報導

浙江法華寺昨（3日）於官方微信公眾號發出一則招聘啓事，需要抖音短影音編導一名，條件為熟悉抖音等短影音平台的演算邏輯和營運規則，還得具備優秀的模仿和創意改變能力。此外，這份工作工時固定，一週上5日班、朝九晚五，需要每日到寺廟辦公，通過試用期後月薪為一萬元人民幣（約4.3萬元新台幣）。

▲法華寺新媒體徵才，月收入萬元人民幣，工時朝九晚五週休二日引關注。（圖／翻攝湖州法華寺微信公眾號）

▲法華寺新媒體徵才，月收入萬元人民幣，工時朝九晚五週休二日引關注。（圖／翻攝湖州法華寺微信公眾號）

《澎湃新聞》報導，招聘啓事上要求該職位的應聘者需具有本科以上學歷，年齡40週歲內。應聘者還需要熟練掌握各類影音拍攝、剪輯軟體，能夠獨立完成影音腳本撰寫、拍攝和後期製作。

法華寺新媒體中心負責人劉彪表示，應聘者沒有宗教信仰方面的要求，主要考慮的還是應聘者是否能勝任這份工作，「但是對佛教感興趣、有佛學背景是加分項。」此外，由於薪資待遇相較於當地平均高，也引起外界關注。

對此，劉彪提到，「不論對湖州這個級別的城市，還是從市面上看，我們這個崗位的薪資待遇還是蠻不錯的。」他認為，編導這一職務，其實相當於新媒體運營總監，因此要求很高，「最重要的是挖掘我們寺廟適合抖音、適合年輕人的傳播方式，增強大家對於佛教的理解和興趣，提高法華寺的知名度，從而帶來客流和未來潛在的收益。」

▲浙江湖州法華寺。（圖／翻攝百度百科）

▲浙江湖州法華寺。（圖／翻攝百度百科）

這座位於浙江湖州的法華寺是太湖沿岸地區歷史最悠久的佛教名剎之一。傳說在南北朝時，有位叫道跡的尼姑在此每日念誦法華經，前後20年晝夜不停。每當道跡念經時，總有一群白雀在旁旋繞中，像是在朝拜聽法。道跡圓寂後，其弟子將其靈骨藏於寶龕，歸葬於她經常念書經的山屋之後，上覆青石板，過了數年，突然從青石板之間生出了一朵青蓮花，十分神奇。

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