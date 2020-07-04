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川普總統山演講迎國慶！批「憤怒暴民」拆雕像　7500人不畏疫情參加

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▲▼川普出席南達科他州總統山獨立日煙火慶祝活動。（圖／路透）

▲ 川普出席南達科他州總統山獨立日煙火慶祝活動。（圖／路透）

文／中央社拉什摩爾山3日綜合外電報導

美國總統川普今天在南達科他州拉什摩爾山參加煙火晚會，他痛批試圖拆除邦聯領袖和其他歷史人物雕像的「憤怒暴民」，並警告現場數千人，抗議者企圖抹滅美國歷史。

美國7月4日國慶日前夕，川普在著名的拉什摩爾山（Mount Rushmore，俗稱總統山）總統巨石像下演說，他警告，抗議美國社會存在種族不平等狀況的示威活動，對美國政治體系基礎構成威脅。

現場宏偉的山頭刻著華盛頓（George Washington）、傑佛遜（Thomas Jefferson）、老羅斯福（Theodore Roosevelt）和林肯（Abraham Lincoln）這4位總統巨大頭像。

川普說：「毋庸置疑地，這場左翼文化革命的目的是推翻美國革命。」

他又說：「我們的孩子在學校被教育要仇恨自己的國家。」

這場煙火大會吸引估計7500人參加，且沒有保持社交距離，雖然主辦單位有發口罩，但許多人並沒有配戴。

非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月遭警方壓頸致死，引發全國示威抗議，川普強調以「法律與秩序」來回應抗議，飽受批評。

從2009年開始，為了響應環保，拉什摩爾山停止施放煙火。然而川普主張恢復放煙火，南達科他州也表示，鄰近的黑山國家森林（Black Hills National Forest）自2009年以來變得「更加茁壯」，煙火製作技術也有進步，因此得以舉行安全的煙火秀。

根據社群媒體上的直播影片，多名美洲原住民抗議者在拉什摩爾山封路，遭到警方逮捕。他們批評川普造訪拉什摩爾山，增加2019冠狀病毒疾病（COVID-19）傳播的風險。（譯者：陳昱婷／核稿：盧映孜）

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