指考國文談「古人對染疫看法」...考生嘆千年文化變遷　試題被評彰顯意義

▲大學指考。（圖／記者周宸亘攝）

記者許展溢／台北報導

大學指考今（4日）第二天，第二節國文結束，大考中心表示，今年各題型兼備，閱讀理解評量更全面，取材兼顧古今各類文本，側重高層次的閱讀評量，結合長照議題、時事，彰顯經典或古文現代意義，讓試考生驚喜連連直說可愛，且還考古人對瘟疫的態度，也令人感嘆文化千年來的變遷。

高中師表示，這次題材呼應時代動脈，如37題問考生關於朱熹對「染疫」的看法，藉由我們與病的距離，用朱熹角度談對染病者的態度，整卷試題難易度著重在「高層次閱讀題組增加」，要檢測同學思考能力，沒有記憶性題目和艱深的國學常識，或枝微末節的考題。試卷中有11個閱讀題組，有深度和廣度，「推論看法觀點題目增加」。

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▲大學指考國文題目考古人對染疫看法。（圖／記者許展溢攝）

高中師提到，試題結合疫情時事，無論古文或是今論，都能貼近考生生活情境，深化思考面向。試考生認為，取材很多，有歷史、哲學、遊記、公民素養和翻譯文學鄧多種題材，考生作答不會感到一成不變，處處有驚喜，個個有亮點，更可以了解到古人與今人對傳染病的看法差異，會感嘆文化千年來的變遷。

試考生還說，整卷結合今昔對比與跨領域應用能力，讀起來俊傑精奇，甚是可愛，不過，此卷較偏重儒家思想，雖有一致性，但不免缺少傳統哲學多元色彩，另外，也捨棄詰屈聱牙的生澀字，選擇較生活詞彙，有種親切感，整體考卷難度適中。

大考中心說明，考題結合長照議題與當前時事，彰顯經典或古文的現代意義，可以透過題目了解，宋代對親人染疫的照護態度，具有啟發意義。

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