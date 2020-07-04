準備接13億威力彩！這「3星座」運勢5顆星　第1名財運旺到爆

▲連摃41期的威力彩週一（7月6日）頭獎上看13億元，你準備好接財神了嗎？（圖／記者許力方攝）

實習記者任珈萱／綜合報導

威力彩連摃41期，下周一（6日）頭獎飆至13億，你的運勢夠不夠強到接住這個大財神呢？星座專家Amanda在節目《命運好好玩》中分析「7月4日～7月10日」各星座的運勢，並指出財運最旺的就是「射手座」！

「7月4日～7月10日」各星座運勢：

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運勢2顆星

牡羊座：各種打擊、影響睡眠，生活中可能會有意外的消息，自己要調適心情。

獅子座：期待落空，感到失落，對生活中的期望值太高，反而會有點失落感，轉念是很重要的。

雙魚座：太過熱心，反遭嫌棄，雙魚的熱忱熱心，若是身邊的人不領情的話，一樣也會有一點失落感。

運勢3顆星

巨蟹座：聚會太多，留意身材；巨蟹人緣最近非常好，活動邀約很多。

天蠍座：朋友身上學習經驗，拓展人生視野。

摩羯座：工作領域有些變動，保持彈性，會讓自己的舞台更寬廣。

▲各星座在「7月4日～7月10日」運勢。（圖／翻攝自命運好好玩官方頻道）

運勢4顆星

雙子座：一切就緒，準備出擊，生活中的感情、工作目標，可能已經準備好要蓄勢待發了。

天秤座：事事順利，心情喜悅，生活中所有想推動的事情都非常順利，心情也是愉悅的。

水瓶座：大膽嘗試，展現自我，可以大膽一點，做一些新的嘗試，可以發現自己過去沒有發揮的實力。

運勢5顆星

處女座：自信魅力，無比耀眼，勇敢展現自信，會更有魅力。

金牛座：事業表現，鴻圖大展，事業上可以有非常大的發揮，得到大家讚賞。

射手座：合夥關係，財富可期，伴侶關係更緊密，透過合作可以創造更多財富，非常值得期待。

另外，Amanda也特別加碼，感情運最旺的是「處女座」，工作最旺是「金牛座」，財運最旺的則是「射手座」。

▼老師也特別公佈幸運加碼3星座！（圖／翻攝自命運好好玩官方頻道）

▼命運好好玩星座運勢。（影片翻攝自youtube，若遭刪除請見諒。）