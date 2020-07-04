禽獸神棍性侵孝女！「木雕姐夫」過氣作法　報案竟被女警恐嚇：妳確定？

▲小美3年前誤信胡姓法師，今年2度遭性侵。（圖／周刊王提供）

圖、文／CTWANT

宗教是人們心靈的寄託和倚靠，卻有不少「神棍」抓準現代人這種心態起了不軌之心。台南38歲的小美（化名）因為母親患有嚴重憂鬱症，不忍看到媽媽一直傷害自己，3年前在朋友介紹下，認識自稱能消災解厄的胡姓法師，豈料，幾年間不但花了超過50萬元，甚至還被胡男性侵得逞。

小美透露，「媽媽得了嚴重的憂鬱症後，每天像發瘋一樣，常常會自殘、撞牆傷害自己，有時候還會攻擊別人」，時間一久，搞到小美也有點精神錯亂，多次覺得遇到不乾淨的東西，以為自己撞邪。

就在小美心力交瘁之際，恰好有朋友介紹了在台南開設「慈善伽藍三尊王聖賢堂」的胡姓法師，小美一方面幫媽媽驅邪，自己也感覺看到不該看的東西，便每周去找胡男3次。「當時媽媽情況真的有比較好」，由於美媽持續在看醫生治療，如今回想起來，小美不禁自嘲「可能媽媽其實早在漸漸改善，只是時機點太湊巧，才讓我相信法師有這個能力吧」。

▲胡姓法師以按摩棒侵犯小美，誆稱是在改運。（圖／受害者提供）

3年來，小美極為信任胡男，有什麼事都會找對方商量，由於經常見面，彼此關係也宛如朋友一般。直到今年，小美隨口一問「為什麼我的運勢一直這麼不好」，讓胡男萌生歹念，提議要幫她「過氣改運」，其實是計畫向小美伸狼爪。

採訪當天，小美和本刊記者提到2次遭侵害的過程時，明顯感受到她身體在微微顫抖，她難過的回憶，「4月25日那天去他（胡男）宮廟，他先讓我喝符水、拿木雕的生殖器在我身上比畫，期間還對我噴奇怪的香水」。

▲小美被胡姓法師性侵後，胡男還「告誡」不能讓第三人知道。（圖／受害者提供）

小美表示「當下明顯感到神智不清，心臟也跳得很快」，胡男便強調要「一對一」，所以開著大貨車帶小美轉移到偏僻的地點後，便開始對她上下其手並脫掉小美的內外褲，除了以按摩棒等工具侵犯，更直接「提槍上陣」。

之後，胡男又食髓知味，對小美瞎掰「因為妳上次有反抗，所以效果沒有很好，否則妳會一輩子厄運纏身」，又將小美約到偏僻且骯髒的工寮逞獸慾；完事後，胡男都不忘「告誡」小美，不能對其他人說，否則會「厄運上身」。

▲胡姓法師擔心惡行曝光，警告小美若告訴別人將厄運纏身。（圖／受害者提供）

2次的「改運儀式」，小美沒有感覺比較好，「喝了他的符水都會產生看到鬼一樣的幻覺，連朋友也跟說我的精神看起來更加恍惚」，之後輾轉認識另一名傳統、正派的阿祿法師後，法師直接告知小美是被騙了，小美才恍然，「原來一直相信，當做朋友的人根本就是個邪師、淫師」。

由於阿祿法師本身也從事這行，看多了打著宗教名義騙財騙色的神棍，因此特別氣憤，他也鼓勵小美勇敢站出來，揭穿胡男惡行。



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▲小美至麻豆分局報案時，控訴筆錄製作時間長達10多個鐘頭。（圖／莊沛儀攝）

台南市1名38歲女子小美（化名）3年前因擔心母親憂鬱症纏身，在別人介紹下尋求在台南開設「慈善伽藍三尊王聖賢堂」的胡姓法師幫助，卻反被騙了50萬元，期間更2度被胡男性侵。小美身心雖受創，仍勇敢站出來指認，但今年5月去麻豆分局報案時，員警不僅不針對事件本身詢問，還疑似用私人手機錄音，筆錄更做了長達10多個鐘頭，整個報案過程，對小美無疑是二度傷害。

小美表示，接受報案的曾姓女警起初表示，「製作筆錄會全程錄音錄影，除非報案人要休息、上廁所才會中斷」。但當小美說出胡男的名字和法號後，曾女竟切斷錄影，雙手交叉在胸前問「妳確定是這個胡老師嗎？他是妳的男朋友嗎？」女警的態度轉變和一連串不相干提問，讓小美相當傻眼。

就在作筆錄期間，胡男突然打電話要約小美進行「改運儀式」，小美向女警說：「不然現在我接起來按擴音，就知道我沒有說謊。」一旁的作伴的朋友也向女警提議，願意在旁邊錄影紀錄，到時能當作證據，不過一概被曾女否決。

▲胡姓法師在當地人脈廣，卻遭指控假改運真性侵。（圖／受害者提供）

自此開始曾女動不動就暫停錄影，還要小美想清楚再講，不然恐有誣告之嫌。而女警帶小美去醫院驗傷期間，突然開口表示，「一個被她做過筆錄的阿嬤要來告不公不義，沒幾天就死了」。一切行徑讓小美非常害怕，「難道警察的意思是要警告我，若是我質疑她，我幾天後就會死嗎？」

陪同作筆錄的朋友也憤憤不平說，「一個女孩子勇敢站出來，不吃飯也不上廁所，結果筆錄從早上9點半做到晚上8點，期間找2個女警連做3次一樣的筆錄，還說用木頭刻的生殖器不算性侵，根本是二次傷害。」

小美透露，胡男在當地似乎黑白兩道通吃，這3年多來，小美因常找胡男驅邪、收驚，關係變得像朋友一樣，「蠻常聽到法師跟大家吹噓，之前持槍被一個老警察抓到，那個老警察看上他在地的人脈和關係，所以和他交易，若當線民就不追究槍的事」。

本刊記者致電麻豆分局詢問，員警表示，「若加上等待驗傷、檢體報告，和案情的掌控拿捏，是有可能會耗費大把時間」。至於受害者感到受到威脅，他建議可以直接向分局提出檢舉，而分局督察組調查後也確認該女警處理不當，將會進行處分。

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