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強降雨樹木倒塌壓死女騎士　盧秀燕：全力協助申請國賠

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▲盧秀燕上午前往慰問被路樹壓死的女騎士家屬。（圖／台中市政府提供）

▲▼盧秀燕上午前往慰問被路樹壓死的女騎士家屬。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市2日下午出現強降雨，南屯區筏子東街一段樹木倒塌，壓倒行經該地的45歲潘姓女騎士，潘女經緊急送醫一度還恢復心跳，後來仍告不治，市長盧秀燕3日上午前往太平區慰問罹難家屬，盧神情哀戚表示，市府將配合釐清責任，協助安排後事，並全力協助家屬申請國賠等事宜。

▲盧秀燕上午前往慰問被路樹壓死的女騎士家屬。（圖／台中市政府提供）

昨天下午2點半，台中瞬間出現強降雨，潘女騎經南屯區筏子東街一段，突然被一棵倒塌路樹壓住，經路人報警送醫，中山附醫表示，患者頭部外傷，到院前已經OHCA，搶救後一度恢復心跳，髗內及腹部檢查，都沒有內出血，只有肺部有一點出血，不過患者腦部嚴重缺氧，大約9成腦部無法恢復正常，家屬後來表示放棄急救，院方在6點多宣告死亡。

盧秀燕上午前往慰問家屬後表示，女騎士是家中最小的女兒，平常在市場擺攤，很善良、很乖，家屬非常不捨，市府將全力協助後事安排，並配合檢察官偵辦釐清責任，氣象預報指出近期常有瞬間豪大雨，藉此呼籲市民外出特別注意。

建設局表示，昨天接到通報後，立即派員勘查，該樹位在道路鋼板護欄外，由於樹根已腐朽，大雨導致土壤鬆軟，樹木因而連根倒下而造成憾事，如今已恢復通行，後續將加強公園及行道樹木巡檢、修剪，降低樹木倒塌機率。

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