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虛擬身分證盜刷3千6百張高鐵票　夫妻檔半年海撈千萬...轉投資虛擬幣洗錢

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記者邱中岳／台北報導

鐵路警察局在2019年8月開始接獲線報，有民眾涉嫌以低價販售高鐵車票，且又接獲信用卡銀行報案，遭盜刷購買高鐵車票，鐵警在2日循線前往桃園，逮捕涉嫌以低價販售高鐵票轉售的夫妻檔，另外也在其他地區逮捕下游收購高鐵票的2名共犯。

警方調查，鐘姓夫妻檔利用網路申請2千多筆身分證帳號，提供給境外盜刷集團購買高鐵票，等盜刷集團購票成功後再將高鐵票以市價4至6折的價格販售給鐘姓夫妻檔，鐘姓夫妻檔再以6至8折的價格轉售下游2名共犯。

▲▼鐘姓夫妻檔申請多筆身分證帳號，提供境外盜刷集團盜刷高鐵票轉售牟利上千萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲鐘姓夫妻檔申請多筆身分證帳號，提供境外盜刷集團盜刷高鐵票轉售牟利上千萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，日前在網路社團平台、賣場出現「高鐵車票65至9折價錢」訊息，民眾發現後向鐵路警察局檢舉，警方調查同時，又接獲信用卡銀行告知，有多達3百張信用卡陸續盜刷高鐵票，讓警方開始擴大追查。

警方鎖定鐘姓夫妻檔以及2名共犯，在2日前往鐘姓夫妻檔位於桃園的住處搜索，並搜出盜刷信用卡資料、金融帳戶、手機、電腦、房屋權狀等相關證物，另外也在彰化、高雄等地逮捕另外2名共犯。

▲▼鐘姓夫妻檔申請多筆身分證帳號，提供境外盜刷集團盜刷高鐵票轉售牟利上千萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方在夫妻檔家中查扣盜刷信用卡資料、金融帳戶、手機、電腦、房屋權狀等相關證物。（圖／記者邱中岳翻攝）

鐘姓夫妻檔到案後供稱，當初透過網路認識境外盜刷集團，提供虛擬身分證給對方在高鐵的網站購票，然後由境外盜刷集團盜刷後再低價收購驗證碼，並前往車站取票，並轉售給下游的2名共犯販售。

警方發現，鐘姓夫妻檔在6個月內牟利上千萬，更將得手的不法資金購買千萬豪宅，更投資海外虛擬貨幣，半年內不法獲利高達1千750萬，鐵路警察局刑事警察大隊共逮捕4人依詐欺、洗錢防制法送辦。

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