　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新增1例境外移入　南非工作男返台探親確診染疫！

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼0618中央流行疫情指揮中心臨時記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

▲中央流行疫情指揮中心臨時記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內連續兩天新增新冠肺炎確定病例。中央流行疫情指揮中心今（3）日公布新增1例個案是從南非返國50多歲男性，因工作長期居住南非(前次自台灣出境時間為108年9月)，今(109)年7月1日獨自返國入境。

請繼續往下閱讀...

指揮中心表示，個案因計劃返台探親，於南非當地採驗新型冠狀病毒(採撿時無症狀)，6月27日上午得知檢驗結果為陰性，同日下午出現發燒、全身無力及喉嚨有異物感等症狀，28日至當地醫院就醫，醫師評估為一般感冒，個案服藥後於6月30日自覺症狀好轉，當日自南非搭機至杜拜轉機，於7月1日晚間入境台灣。

指揮中心指出，個案入境時無症狀，因主動告知14天內曾有不適症狀，由機場檢疫人員安排採檢後送至集中檢疫所隔離，於今日確診；個案目前收治住院隔離，經X光檢查診斷有肺炎情形。衛生單位已掌握個案接觸者共27人，其中同班機前後二排乘客13人列為居家隔離對象，同班機機組員14人因有適當防護，列為自主健康管理對象。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；出門若無法保持社交距離時，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

ET快訊
野生「影帝級大咖男星」現蹤北捷！戴口罩沒人認出..網一看暴動
快訊／今新增1例確診　南非工作男返台探親確診染疫
LIVE／連兩天！今又新增境外移入　指揮中心最新說明
超狂阿公！打造好市多「金孫海陸樂園」VIP等級曝　1.6萬人
快訊／遠傳5G資費正式出爐　「量到降速」直接變4G吃到飽
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「鯨豚媽媽」曾提訓練白海豚轉彎　環團反對周蓮香出任考試委員

500萬輕豪宅內部曝光！台南三倍券最大獎　黃偉哲喊：實體房沒在騙啦！

台中南天宮發送全國弱勢戶5萬斤白米　主委吳光雄霸氣：不夠再追加

台灣工人「生吃活蝙蝠」讚甘甜！ 莊人祥：很可能染病建議不要

大陸多校爆「鼻病毒群聚」症狀類新冠　莊人祥：就是一般感冒！

外籍人士入境再放寬！指揮中心宣布：明起有居留證者不用提供檢驗陰性證明

雞蛋飄三秒膠臭味　老闆認了「指甲油補洞」：馬上吃不會怎樣！下場慘了

獼猴可愛但危害農作物！架設安全電牧器電圍網　保住90％收成

上午採檢陰性下午就發燒！50多歲南非工作男4日後返台確診

新增1例境外移入　南非工作男返台探親確診染疫！

暴雨後「整座山滑下來」工人急逃　緬甸玉石場113人沒了...遍布屍袋

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

穿越神片一覽台灣全民奮鬥日常　讓世界刮目的台灣經驗！

FUJACOOK專訪上字

《命中注定》邢昭林小手不安分　偷掐梁潔的腰...害羞暴走！

詭異水聲傳車廂！酒醉男高鐵尿尿 行李全遭殃...網怒：沒有水準可言

林志穎「英文」慘輸4歲雙胞胎兒ＸＤ　神模仿Kimi《爸爸去哪兒》哭哭表情

霞海城隍廟「10大參拜月老攻略」　買櫃檯紅線、不要呼朋結伴前往

李榮浩x周深邊換古裝邊唱《當》！　Angelababy驚呼：也太好聽了吧

「鯨豚媽媽」曾提訓練白海豚轉彎　環團反對周蓮香出任考試委員

500萬輕豪宅內部曝光！台南三倍券最大獎　黃偉哲喊：實體房沒在騙啦！

台中南天宮發送全國弱勢戶5萬斤白米　主委吳光雄霸氣：不夠再追加

台灣工人「生吃活蝙蝠」讚甘甜！ 莊人祥：很可能染病建議不要

大陸多校爆「鼻病毒群聚」症狀類新冠　莊人祥：就是一般感冒！

外籍人士入境再放寬！指揮中心宣布：明起有居留證者不用提供檢驗陰性證明

雞蛋飄三秒膠臭味　老闆認了「指甲油補洞」：馬上吃不會怎樣！下場慘了

獼猴可愛但危害農作物！架設安全電牧器電圍網　保住90％收成

上午採檢陰性下午就發燒！50多歲南非工作男4日後返台確診

新增1例境外移入　南非工作男返台探親確診染疫！

偷存前女友「吹簫片」...新北男再嗆「鬆了些」：我從後面來才能射！下場慘曝

「鯨豚媽媽」曾提訓練白海豚轉彎　環團反對周蓮香出任考試委員

500萬輕豪宅內部曝光！台南三倍券最大獎　黃偉哲喊：實體房沒在騙啦！

台中南天宮發送全國弱勢戶5萬斤白米　主委吳光雄霸氣：不夠再追加

203萬！BMW「入門3系列」 318i Luxury換搭4缸動力、配備很豐富

漢光演習拖靶船台中海域翻覆！　2工人落海漂流20分鐘救起

容易煩躁恐是「更年期」找上門！醫曝4大症狀…特別小心男性腎虛

勾搭裝潢業人夫…租屋處狂啪150次！女業務「偷精」人工受孕　正宮抓包崩潰

台灣工人「生吃活蝙蝠」讚甘甜！ 莊人祥：很可能染病建議不要

夏天來了／最想戴的潛水錶集合！勞力士「水鬼」太夢幻、格拉蘇蒂原創開錶背給你看

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

生活熱門新聞

萬壽路超毛遇鬼　釣出許多「受害者」

台灣工人「生吃活蝙蝠」錄影讚：甘甜美麗

紙本「三倍券」2大優勢　贏過綁定信用卡

愛莉莎莎「低收入戶」開箱！網哭了

60萬金飾不見　他擲筊連出3聖杯

領三倍券免錢　99.6萬人快刷存摺

「強對流雷雨」炸全台　6縣市高溫燈號

逾500機車族起義「要公路總局償命」

夏天熱竟罹「螞蟻窩」病　女3年苦吞安眠藥

快訊／國內再增1例境外移入　指揮中心1400記者會說明

A330落地「3套電腦全失效」...差9m衝出跑道

博客來、Yahoo奇摩「11點開賣中衛口罩」

「奇蹟小樹」求生　車主感性幫取名開FB

帶女兒上龍山寺！老爸「見到這尊」秒逃

更多熱門

相關新聞

50多歲南非工作男4日後返台確診

50多歲南非工作男4日後返台確診

澳防疫旅館爆「保全睡了隔離旅客」

澳防疫旅館爆「保全睡了隔離旅客」

報復性旅遊獨缺北部　北投溫泉飯店住房率僅24%

報復性旅遊獨缺北部　北投溫泉飯店住房率僅24%

再增1例境外移入！指揮中心說明

再增1例境外移入！指揮中心說明

快訊／國內再增1例境外移入　指揮中心1400記者會說明

快訊／國內再增1例境外移入　指揮中心1400記者會說明

關鍵字：

新冠肺炎新型冠狀病毒台灣防疫COVID-19

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

外流福利人夫喊+1　iPhone變肉票

8年睡遍3000人！20歲高顏值正妹「組4大金剛」激戰男伴

雙胞胎「慘遭忌妒拉布拉多咬爛」爆肚雙亡

盜男神照約砲！他騙戴眼罩運動…20歲妹啪到一半見不同人崩潰

萬壽路超毛遇鬼　釣出許多「受害者」

台灣工人「生吃活蝙蝠」錄影讚：甘甜美麗

高雄「淫窟大樓」直擊　老司機臥底揭真相

海陸小艇翻覆1人失蹤、2人搶救中

他嗑藥太嗨全家殺光！6歲女兒哭求仍慘死刀下

女醫戀上教練生2娃　夫慢20天輸了

首例！新冠肺炎患者勃起4hrs　抽出滿滿血栓

孩沒見狗爆哭　媽解釋去美容遭疑

東區ZARA前車震　下場曝光

快訊／蘇打綠「月底開唱」！　全新團名曝光

好市多「消暑神飲」賣瘋！他默默也搶了一箱...

更多

最夯影音

更多
暴雨後「整座山滑下來」工人急逃　緬甸玉石場113人沒了...遍布屍袋

暴雨後「整座山滑下來」工人急逃　緬甸玉石場113人沒了...遍布屍袋
【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

穿越神片一覽台灣全民奮鬥日常　讓世界刮目的台灣經驗！

穿越神片一覽台灣全民奮鬥日常　讓世界刮目的台灣經驗！

FUJACOOK專訪上字

FUJACOOK專訪上字

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面