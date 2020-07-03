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小隻馬「酒店妹」18歲下海！2手段讓客人睡不到她　鮮肉男友交沒7天就甩

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圖、文／鏡週刊

18歲就開始八大行業生涯的鄭安室，做過舞廳、KTV、禮服店小姐及傳播妹等，她說會做這行，就是因為賺得多，她自認有點手腕，也會保護自己，所以客人睡不到她。

個子嬌小、長相甜美的鄭安室看不出今年已40歲。她18歲入八大行業，目標就是要賺到錢。

▲個子嬌小、長相甜美的鄭安室看不出今年已40歲。她18歲入八大行業，目標就是要賺到錢。（圖／鏡週刊提供，下同）

「我18歲做這行，一做做了十年，大概28歲我開始擺攤，因為喝到不能再喝了，那時候猛爆性肝炎送急診。」鄭安室說，她覺得八大行業最辛苦就是要喝酒，她自認有手腕，躲得了客人想睡她，但喝酒就沒辦法避免，「我還是會控制，不會讓自己斷片…」

她的手腕也是跟入行時比較資深的姊姊學的，「最主要就是要會跟客人撒嬌，再適時裝可憐…」鄭安室說，她當年在禮服店，很常被框出場，她都會跟客人說，她是騙媽媽在網咖當服務生，所以不能太晚回家，「因為有時候一框，要框到早上六點，有的酒店還可以框到中午哩，但我們不想陪客人那麼久啊，所以大框能提早走，就覺得是小確幸。」鄭安室說，她媽媽是開計程車的，其實知道她在做酒店，「但我就會先跟她套好，大概幾點來接我…」

28歲喝壞身體後，她開始在林森北路擺攤賣衣，自己喜歡什麼就賣給酒店小姐什麼，找到生存之道。

通常客人框出場，就會先帶小姐去吃24小時的飲茶，「我就吃到凌晨兩三點，我媽就來接了，所以很多客人認識我媽。有的客人還對我媽很好，會帶我媽去按摩，還會買一本按摩卷給我媽，那種就是要追我…」

鄭安室說，她入行十年，沒遇過包養的，但會有一直框的，「狂框這樣，然後3個月就打死，因為我沒辦法陪客人睡覺，所以他們發現得不到什麼，最多3個月就沒了。」

不陪睡，但她坦言也交過無數男友，「很多是兄弟…但男友就來來去去，我看太多了，所以我的目標就是要賺錢，愛情只是點心。我就算失戀難過大哭，到了該上班的時間，我還是擦乾眼淚準時去上班，然後抱著客人哭說弟弟沒錢繳學費…」她也很會存錢，從來不買名牌，存到錢就拿去買房子。

今年40歲的她，前陣子交了小她15歲的男公關男友，「不到一星期我就把他甩了，因為我發現他是把我當uber，去哪都要我載他…當我是笨蛋嗎？」鄭安室說，女生就是要有錢、有健康，然後靠自己就好！

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。


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