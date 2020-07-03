國籍航空A330煞車系統全失效！人工減速「差9公尺衝出跑道」

▲國籍航空飛機因自動煞車系統失效，險衝出跑道。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部民航局於官網公告，國籍航空A330機型於溼滑跑到落地時，飛控主電腦1、2、3號系統、發動機、反推力系統、自動煞車系統均失效，導致飛機減速異常，駕駛員隨即以人工煞車減速，最終飛機安全停於跑道末端前，為安全考量請求拖車將飛機拖離跑道。

據了解，本起事件飛機為6月14日華航CI202浦東飛松機班機，飛機註冊編號B-18302，當時機上有逾80人，落地時因故障而停在跑道末端約9.1公尺，最終由拖車將飛機拖離跑道。

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民航局表示，目前該事件發生原因尚在調查釐清；請航空公司針對該機型發生不預期飛控主電腦失效，訂定風險管控措施，以確保飛航安全。

▲民航局針對此起飛航事件提出四大建議。（資料照／記者沈繼昌攝）

對此事故，民航局提出四大建議事項，第一，A330機型航機派遣前，如目的地機場如預報為雨天濕滑跑道，應考量前項不預期狀況影響航機落地性能之因應措施。

第二，駕駛員於在空時，對雨天濕滑跑道進場前之落地性能之計算，應將遭遇前項狀況及使用人工剎車所需停機之距離亦列入試算；如有落地距離不足之疑慮時，應考慮轉降其他備用機場。

第三，航空公司應加強駕駛員有關於雨天濕滑跑道落地時操作注意事項，提高警覺並加強對機載減速系統之功能運作監控，如遭遇自動減速系統失效，須立即反應並轉換為備用或人工方式進行減速操控。

第四，國籍航空所屬空中巴士航機，有類似飛控電腦及減速裝置之機型，得參照本公告辦理以維飛安。