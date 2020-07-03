Spotify推新方案「Premium Duo」！ 　兩人世界每月只需198元

▲Spotify推出新Premium方案，2人就可以訂閱。（圖／Spotify）

記者謝仁傑／綜合報導

Spotify 推出新的會員方案了！嫌單人方案每月149元太貴，卻又湊不齊6個人一起使用「Premium Family」的人們別煩惱。Spotify 在2日宣布全新訂閱計劃「Premium Duo」，可供兩位成員使用，月付198元，每人平均一個月只需99元，即日起就可以開始訂閱。

Spotify 表示，Premium Duo 專為住在同一家庭住址的兩個人而設計，2位用戶可在 Premium Duo 下各自擁有自己專屬Premium帳戶，與其他Premium方案一樣，沒有廣告干擾，也可以隨時收聽 Spotify 中超過5000萬首曲目和超過100萬首Podcast節目。

Premium Duo 還有一個特別的地方，Spotify 針對新方案訂戶設計了「Duo Mix」播放列表，僅專屬於 Premium Duo 中的兩位訂戶使用，且會定期更新播放列表，讓用戶彼此能盡情分享他們喜歡的音樂及Podcast類型。

▲Spotify Duo 專屬新播放列表「Duo Mix」。（圖／Spotify）

Spotify 表示，Premium Duo 的兩位用戶必須居住在同一個地址才符合訂閱資格，此外，從未加入任何 Premium 方案的新用戶，有機會免費使用 Premium Duo 方案一個月。

另外，Spotify 日前也證實正在推出「即時動態歌詞」新功能，台灣也在開放名單之中，不過目前似乎還沒有開放版本更新，用戶近期可以多加留意。

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