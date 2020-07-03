　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Spotify推新方案「Premium Duo」！ 　兩人世界每月只需198元

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼Spotify Duo。（圖／Spotify）

▲Spotify推出新Premium方案，2人就可以訂閱。（圖／Spotify）

記者謝仁傑／綜合報導

Spotify 推出新的會員方案了！嫌單人方案每月149元太貴，卻又湊不齊6個人一起使用「Premium Family」的人們別煩惱。Spotify 在2日宣布全新訂閱計劃「Premium Duo」，可供兩位成員使用，月付198元，每人平均一個月只需99元，即日起就可以開始訂閱。

Spotify 表示，Premium Duo 專為住在同一家庭住址的兩個人而設計，2位用戶可在 Premium Duo 下各自擁有自己專屬Premium帳戶，與其他Premium方案一樣，沒有廣告干擾，也可以隨時收聽 Spotify 中超過5000萬首曲目和超過100萬首Podcast節目。

Premium Duo 還有一個特別的地方，Spotify 針對新方案訂戶設計了「Duo Mix」播放列表，僅專屬於 Premium Duo 中的兩位訂戶使用，且會定期更新播放列表，讓用戶彼此能盡情分享他們喜歡的音樂及Podcast類型。

▲▼Spotify Duo。（圖／Spotify）

▲Spotify Duo 專屬新播放列表「Duo Mix」。（圖／Spotify）

Spotify 表示，Premium Duo 的兩位用戶必須居住在同一個地址才符合訂閱資格，此外，從未加入任何 Premium 方案的新用戶，有機會免費使用 Premium Duo 方案一個月。

另外，Spotify 日前也證實正在推出「即時動態歌詞」新功能，台灣也在開放名單之中，不過目前似乎還沒有開放版本更新，用戶近期可以多加留意。

＃ 對面的女孩看過來～～

過期票券轉黃金！　看這裡！快別急著丟掉><

Spotify正式推出「即時動態歌詞」！　用戶終於可以跟著唱了
你的Spotify音樂庫聽不完了！　Spotify宣布取消歌曲儲存上限
上班累了來聽首歌好嗎？Spotify在台推出「Listening Together」網站

ET快訊
女星「瘋狂騎騎樂」被抓姦！小王竟是老公親弟…兒DNA一驗2兄
快訊／蘇打綠無預警宣布「月底開唱」！全新團名曝光
快訊／國內再增1例境外移入！指揮中心1400記者會說明
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Spotify推新方案「Premium Duo」！ 　兩人世界每月只需198元

提升網路安全意識　FB攜手iWIN設計「網路安全小教室」貼文

搶振興券！三星8K電視現省2萬　奇美86吋推萬元現金回饋

摺疊手機不夠看了！　 LG傳於2021年初發布「可捲曲」手機

華碩響應「振興三倍券」　破天荒回饋最高1千變9千

伊萊克斯無線吸塵器PURE Q9升級上市　加送6千元吸頭定價不變

IG好友限動一次看！　測試版將限動集合成一個新頁面

三星宣布退出IFA 2020 主辦方：若有更多廠商退出會考慮停辦

夏普首款5G手機AQUOS R5G登台　搭載4鏡頭賣34990元

Google正式停產Pixel 3a全系列中階機！　官網庫存已銷售一空

暴雨後「整座山滑下來」工人急逃　緬甸玉石場113人沒了...遍布屍袋

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

穿越神片一覽台灣全民奮鬥日常　讓世界刮目的台灣經驗！

FUJACOOK專訪上字

《命中注定》邢昭林小手不安分　偷掐梁潔的腰...害羞暴走！

詭異水聲傳車廂！酒醉男高鐵尿尿 行李全遭殃...網怒：沒有水準可言

林志穎「英文」慘輸4歲雙胞胎兒ＸＤ　神模仿Kimi《爸爸去哪兒》哭哭表情

霞海城隍廟「10大參拜月老攻略」　買櫃檯紅線、不要呼朋結伴前往

李榮浩x周深邊換古裝邊唱《當》！　Angelababy驚呼：也太好聽了吧

Spotify推新方案「Premium Duo」！ 　兩人世界每月只需198元

提升網路安全意識　FB攜手iWIN設計「網路安全小教室」貼文

搶振興券！三星8K電視現省2萬　奇美86吋推萬元現金回饋

摺疊手機不夠看了！　 LG傳於2021年初發布「可捲曲」手機

華碩響應「振興三倍券」　破天荒回饋最高1千變9千

伊萊克斯無線吸塵器PURE Q9升級上市　加送6千元吸頭定價不變

IG好友限動一次看！　測試版將限動集合成一個新頁面

三星宣布退出IFA 2020 主辦方：若有更多廠商退出會考慮停辦

夏普首款5G手機AQUOS R5G登台　搭載4鏡頭賣34990元

Google正式停產Pixel 3a全系列中階機！　官網庫存已銷售一空

曾諷振興券脫褲子放屁　柯文哲：我都灌進悠遊卡了

沙灘目擊恐怖巨鳥獵物　女遊客驚嚇詢問：抓走的是鯊魚寶寶嗎？

史上最大規模台灣運動產業博覽會　17日松山文創園區開展

LIVE／陳菊首次拜會立法院　27位監委被提名人總動員

王令麟的一句話讓她投入東森　越南新住民帶領夥伴「日賺萬元」

李眉蓁北上邀藍營大咖拍定裝照　向江啟臣、朱立倫請益選舉策略

自由不能被碾碎！香港民主人士擬成立「流亡議會」　鄭文傑證實

鹿港小鎮火鍋店氣爆竄大火！瓦斯工人60%灼傷命危　屋主兒跳樓獲救　

14歲少女「被結婚」！生2子給不了「母愛」...痛訴：心裡只有仇恨和痛苦

泥流淹沒緬甸玉石場！土石間「堆滿屍袋」至少162亡　還有200人遭埋

3C家電熱門新聞

「499之亂」用戶也可4G升級5G　免違約金換約方案出爐

影／三款iPhone 12影片再度曝光！最快9月推出　卻爆出壞消息

惡意應用再現Google Play　下載過就GG

華碩響應「振興三倍券」　破天荒回饋最高1千變9千

首款配備Retina顯示器的MacBook Pro正式「停產」

台灣大限時iPhone換電池優惠再一波

iPhone 12現身海外電信商官網！　首次在蘋果公布前「偷跑」

IG好友限動一次看！　測試版將限動集合成一個新頁面

搶振興券！三星8K電視現省2萬

摺疊手機不夠看了！　 LG傳於2021年初發布「可捲曲」手機

蘋果數位車鑰CarKey功能超亮眼　這些機款才適用

Google正式停產Pixel 3a全系列中階機！　官網庫存已銷售一空

三星Galaxy Note 20 Ultra美背照曝光

退回不要的貼圖第二彈　LINE預告7月中推「舊貼圖換10代幣」

更多熱門

相關新聞

Spotify正式推出「即時動態歌詞」！　用戶終於可以跟著唱了

Spotify正式推出「即時動態歌詞」！　用戶終於可以跟著唱了

Spotify一直為人所詬病的，就是沒有像KKbox那樣，能在聽音樂的同時切換到即時動態歌詞的功能，而現在Spotify終於正式在印度、東南亞和拉丁美洲的共26個國家，推出這項功能。值得開心的是，Spotify第一波開放的26個國家，台灣、香港、新加坡皆名列其中。

Spotify響應「暗黑星期二」　播放列表插入8分46秒沉默音軌

Spotify響應「暗黑星期二」　播放列表插入8分46秒沉默音軌

你的Spotify音樂庫聽不完了！　Spotify宣布取消歌曲儲存上限

你的Spotify音樂庫聽不完了！　Spotify宣布取消歌曲儲存上限

Spotify用音樂拉近人們距離　「Listening Together」可讓多人共享音樂清單

Spotify用音樂拉近人們距離　「Listening Together」可讓多人共享音樂清單

Spotify在台推出「Listening Together」

Spotify在台推出「Listening Together」

關鍵字：

SpotifyPremium Duo

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

外流福利人夫喊+1　iPhone變肉票

8年睡遍3000人！20歲高顏值正妹「組4大金剛」激戰男伴

雙胞胎「慘遭忌妒拉布拉多咬爛」爆肚雙亡

盜男神照約砲！他騙戴眼罩運動…20歲妹啪到一半見不同人崩潰

萬壽路超毛遇鬼　釣出許多「受害者」

台灣工人「生吃活蝙蝠」錄影讚：甘甜美麗

他嗑藥太嗨全家殺光！6歲女兒哭求仍慘死刀下

高雄「淫窟大樓」直擊　老司機臥底揭真相

海陸小艇翻覆1人失蹤、2人搶救中

首例！新冠肺炎患者勃起4hrs　抽出滿滿血栓

女醫戀上教練生2娃　夫慢20天輸了

東區ZARA前車震　下場曝光

孩沒見狗爆哭　媽解釋去美容遭疑

好市多「消暑神飲」賣瘋！他默默也搶了一箱...

范范被砲「哈佛說謊」！律師揭關鍵：別怪她

更多

最夯影音

更多
暴雨後「整座山滑下來」工人急逃　緬甸玉石場113人沒了...遍布屍袋

暴雨後「整座山滑下來」工人急逃　緬甸玉石場113人沒了...遍布屍袋
【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

穿越神片一覽台灣全民奮鬥日常　讓世界刮目的台灣經驗！

穿越神片一覽台灣全民奮鬥日常　讓世界刮目的台灣經驗！

FUJACOOK專訪上字

FUJACOOK專訪上字

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面