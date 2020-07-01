Spotify正式推出「即時動態歌詞」！　用戶終於可以跟著唱了

▲Spotify開放即時動態歌詞功能。（圖／美聯社）



記者謝仁傑／綜合報導

Spotify一直為人所詬病的，就是沒有像KKbox那樣，能在聽音樂的同時切換到即時動態歌詞的功能，而現在Spotify終於正式在印度、東南亞和拉丁美洲的共26個國家，推出這項功能。值得開心的是，Spotify第一波開放的26個國家，台灣、香港、新加坡皆名列其中。

據外媒《TechCrunch》報導，由於Spotify與歌詞提供商Musixmatch達成一項協議，得以發布這項新功能。Spotify表示，即時動態歌詞功能會於美東時間30日早上10點上線，但經ETtoday記者實測，目前台灣似乎還沒有開放新版本更新，不過我們仍可以期待更新版將會在近日推出。

之後在Spotify應用程式上的正在播放（Now Playing） 畫面，可以點擊歌詞（Lyrics），就能看到與播放中歌曲相對應的即時動態歌詞，這樣一來用戶遇到不熟的歌就可以跟著唱了。

順帶一提，Apple Music在去年9月發布的iOS 13及今年3月發布的macOS Catalina 10.15.4中，也有推出類似的即時動態歌詞的功能。

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