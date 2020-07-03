搞笑漫才開賣10分鐘完售！達康《三口組》刷下台中歌劇院紀錄

▲開賣10分鐘完售！達康.come《三口組》刷下台中歌劇院紀錄。（圖／林峻永攝／台中國家歌劇院提供）

記者林育綾／綜合報導

台中國家歌劇院在「夏日放／FUN時光」首檔節目，由達康.come劇團帶來新作《三口組》，在今（3）日至5日帶來4場搞笑「漫才」演出，平均3到5分鐘就會讓觀眾笑一次，當時開賣10分鐘就全數完售，刷下歌劇院最快完售紀錄，也為藝文新生活注入強心針！

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▲「漫才」是日本一種站台式喜劇，平均3至5分鐘就讓觀眾笑一次。（圖／林峻永攝／台中國家歌劇院提供）

「漫才」是日本一種站台式喜劇，以節奏明快、趣味滑稽說笑，通常以雙人表演，一人負責裝傻，另一人負責吐槽，平均3至5分鐘就讓觀眾笑一次。《三口組》劇名取其諧音，意在用三張嘴與觀眾一起進劇場玩、用力笑，題材圍繞在日常生活小故事，以荒誕誇張的角度談笑。

達康.come成立於2013年，擅長結合台灣語言與生活文化，以漫才、情境短劇、音樂故事，融合出特有喜劇風格，成為台灣最具人氣的漫才搞笑團體，演出場場爆滿，更受邀於各大藝術節。

▲達康.come在疫情期間，發展網路節目大受好評。（圖／林峻永攝／台中國家歌劇院提供）

而阿達、康康及哈利10多年來持續合作演出，疫情期間更一起發展網路節目大受好評，除了培養一大批粉絲支持，也累積深厚的喜劇創作經驗，對彼此的笑點、想法有著絕佳默契。

此次突破既往雙人漫才形式，邀請台灣稀有漫才女演員哈利（曹瑜）一同登場，阿達與康康保證，《三口組》以三個人的形式開創漫才喜劇新格局，內容豐富的創意笑點，像是在競飆搞笑龍頭地位，新朋友哈利也說，「這次我將使出渾身解數，博得自己在『達康.come』的一席地位。」

▲此次突破既往雙人漫才形式，邀請台灣稀有漫才女演員哈利（曹瑜）一同登場。（圖／林峻永攝／台中國家歌劇院提供）

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