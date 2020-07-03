西門商圈開休閒館高掛「嚴禁賭博」　24小時不斷電...暗藏15桌麻將賭場

記者邱中岳／台北報導

北市萬華分局警方接獲檢舉，在西門町內有一家休閒館暗藏麻將，且24小時不斷電經營，警方在2日傍晚前往查緝，帶回賭客16名以及負責人等3人，並起獲15張麻將桌以及11萬元抽頭現金，其中1名賭客還因詐欺罪遭通緝，最後一併帶回警所偵訊。

▲警方在峨嵋街查獲以休閒館名義私設麻將賭場，還在裡面查獲1名通緝賭客。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，48歲的郭姓男子，從6月開始在萬華峨嵋街以開設休閒館名義，其實卻在裡面大搞麻將賭桌，並提供賭客點數卡賭博，最後再私下將籌碼換成現金，並收取每位賭客1百元的抽頭金，還在牆上貼「嚴禁賭博」當掩護。

▲警方總計查扣15張麻將賭桌，最後將郭姓負責人以及另2名員工依賭博罪送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方獲悉後在2日下午6時許，率領大隊人馬前往查緝，當場查獲52歲的張姓賭客等16人，以及郭姓負責人以及2名員工，另外在盤查身分時，還發現其中1名54歲的許姓賭客，因詐欺罪嫌遭通緝，最後也一併帶回處理。

警方在場查扣15張麻將桌、抽頭現金11萬元，另外還有6萬元賭資，訊後將負責人郭男以及員工等3人依賭博罪送辦；另外因詐欺案遭通緝的許姓賭客，最後也由警方移送歸案。

警方呼籲，賭博場所為治安顧慮源頭之一，危害社會治安至鉅，萬華分局仍將持續全力掃蕩賭博之不法行為，期淨化社會治安。

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