擴大三倍券！花蓮推出每月抽電視　東大門夜市祭出「加碼吃」

▲逛商圈吃夜市，使用「振興三倍券」單筆消費額滿新台幣200元，即可兌換1張抽獎卷抽電視。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

振興三倍券7月1日起開放預訂，為擴大三倍券發行的成效，花蓮縣政府將於7月15日起，推出「來花蓮逛商圈吃夜市抽大獎」活動。只要在今年12月31日前，在花蓮市東大門夜市、形象商圈、舊鐵道景觀商圈、百年老街商圈、明義商圈及石藝大街，使用「振興三倍券」單筆消費額滿新台幣200元，即可兌換1張抽獎卷抽50吋電視，歡迎全國好友前來花蓮逛街抽大獎。

振興三倍券提供紙本券、數位券，民眾可二擇一使用，每人支付新台幣1,000元，即可換到3,000元等值消費；信用卡、電子票證與電子支付，也同步設定綁定，7月15日正式上路。各縣市看準「三倍券」經濟旋風，紛紛投入升級大戰，推出加碼好康搶客。花蓮公布首波加碼方案，持三倍券單筆消費滿200元，即可兌換1張抽獎卷，預計次月10日抽出1台50吋液晶電視，共抽出6次。

縣府觀光處副處長張志翔表示，為吸引國旅市場、促進觀光經濟復甦，花蓮縣政府於7月15日起推出「來花蓮逛商圈吃夜市每月抽電視」活動，相關活動詳情將於7月10日公告於花蓮觀光資訊網http://tour-hualien.hl.gov.tw。

此外，東大門夜市攤商則打「聯盟戰」，推出多種套餐組合，1張200券最高可吃300元，即是希望鼓勵民眾持券消費，振興地方經濟。縣府近期將再邀集東大門夜市各區主委討論，期望攤商都能同步響應，並趕在7月15日三倍券上路前，公布細則內容，方便消費者選購。