公園裡「躺著一人」以為在睡覺！　路人報警…一搖晃「竟是屍體」嚇傻

58-year-old man's body found on bench at Bedok North: Police investigating https://t.co/fKtCVV2kbI — SGDIRECTCONTRACTOR (@sgcontractor88) July 1, 2020

記者黃心瑀／綜合報導

新加坡一處公園的長板凳上，日前出現一名疑似流浪漢的男子躺在上頭，看起來似乎在睡覺休息，但旁人卻發現這名男子許久都未有動靜之後，趕緊報警請人前來查看，沒想到竟然發現男子已經氣絕身亡，並且推測斷氣已經有很長一段時間了。

公園裡的椅子上有人躺著休息，似乎是一件稀鬆平常的事情，但如果上面躺著的是一具屍體，那事情就不簡單了。根據新加坡媒體STOMP報導，該國一處公園內在6月30日時，有民眾發現一名58歲的男性躺在長凳上，一動也不動，原以為這名男子可能是只是流浪漢，在公園裡面休息，但隨著時間過去，男子一點動靜也沒有，於是旁人趕緊打電話請救援隊跟警察到場察看。

報導中指出，到達現場的救援人員一開始，先是輕輕搖動倒臥的男子，但沒有得到任何反應，隨後發現這名男子根本不是睡著，而是已經斷氣了；據悉，死亡男子似乎已經斷氣了好一段時間，目前該區已經被封閉，警方正在調查死因當中。