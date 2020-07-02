　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

公園裡「躺著一人」以為在睡覺！　路人報警…一搖晃「竟是屍體」嚇傻

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃心瑀／綜合報導

新加坡一處公園的長板凳上，日前出現一名疑似流浪漢的男子躺在上頭，看起來似乎在睡覺休息，但旁人卻發現這名男子許久都未有動靜之後，趕緊報警請人前來查看，沒想到竟然發現男子已經氣絕身亡，並且推測斷氣已經有很長一段時間了。

公園裡的椅子上有人躺著休息，似乎是一件稀鬆平常的事情，但如果上面躺著的是一具屍體，那事情就不簡單了。根據新加坡媒體STOMP報導，該國一處公園內在6月30日時，有民眾發現一名58歲的男性躺在長凳上，一動也不動，原以為這名男子可能是只是流浪漢，在公園裡面休息，但隨著時間過去，男子一點動靜也沒有，於是旁人趕緊打電話請救援隊跟警察到場察看。

報導中指出，到達現場的救援人員一開始，先是輕輕搖動倒臥的男子，但沒有得到任何反應，隨後發現這名男子根本不是睡著，而是已經斷氣了；據悉，死亡男子似乎已經斷氣了好一段時間，目前該區已經被封閉，警方正在調查死因當中。

ET快訊
台女故意對保全打噴嚏　「新加坡犯2罪」下場悲劇了
快訊／翡翠礦場坍方「挖出162具屍體」　緬甸史上最慘礦災…5
「瑞德西韋」未來3個月產量...美國全部買斷　其他國家別想搶
日版高嘉瑜「口罩遮胸」選議員！站街拉票狂彎腰　媽媽選民看傻眼
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

重賞耳光、逼塞麵包！韓鐵人三項女選手受虐輕生　死前投訴遭拒…痛苦留「公開他們罪刑」

台女故意對保全打噴嚏　「新加坡犯2罪」下場悲劇了

翡翠礦場坍方「挖出162具屍體」　緬甸史上最嚴重礦災…54人送醫

不管了！「瑞德西韋」未來3個月產量　美國全部買斷

公園裡「躺著一人」以為在睡覺！　路人報警…一搖晃「竟是屍體」嚇傻

不再免費請自備！日本宣布7/1起實施「塑膠袋收費」　售價出爐

買新男友衣「孕婦遭前任狂刺21刀」慘死！媽聽哀號「以為要生了」…衝進房見倒地屍

黃寶慧獨家專訪／IPAC共同發起人包瑞翰：國安法限縮了港人的自由！

快訊／日本埼玉大規模食物中毒！中小學3400師生吃完營養午餐…腹痛狂瀉

美國學生大玩新冠趴　確診者當嘉賓，誰先染上誰贏錢！

小鬼打破不合傳言私下同框KID　海中央獻唱《地球上最浪漫的一首歌》

《我的婆婆》Darren遭小三騙走200萬　鍾欣凌氣到拿棍子：打死你

比莉姐曝「愛情觀」笑翻全場　吐槽兒子周湯豪：他那麼機車

巨大灰指甲+雞眼！趾頭全「消失」　醫師驚：這是我見過最嚴重案例

半裸男騎車「身體狂扭動+蛇行」！　友人錄影大笑...網怒：可惡沒犁田

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾