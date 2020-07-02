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省經費打造全新「大國競爭」軍艦！美海軍將除役首4艘濱海戰鬥艦

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▲▼美國獨立級濱海戰鬥艦傑克遜號（LCS-6） 。（圖／路透社）

▲美國獨立級濱海戰鬥艦傑克遜號（LCS-6）。示意圖，非除役軍艦。（圖／路透社，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

為省下經費，拿去打造更適合「大國競爭」的軍艦，美國海軍負責人日前宣布，計畫於2021年3月底前封存首批4艘濱海戰鬥艦（LCS），分別為自由號（Freedom）、獨立號（Independence）、沃斯堡號（Fort Worth）、科羅拉多號（Coronado）。

據防務新聞（Defense News）報導，美國海軍副助理部長蘭迪·克里特斯（Randy Crites）表示，最早服役的4艘濱海戰鬥艦，本來就事為了提供後續濱海戰鬥艦建造的技術，所以主要是「測試艦」的功能，日後也無需投入資金改造升級。

報導稱，此次除役的4艘濱海戰鬥艦，進入封存狀態後，若遇到緊急情況，還是隨時可以重新使用。值得注意的是，克里特斯也強調，這4艘軍艦已經不適合參與「大國競爭」，所以海軍可以將經費花在更好的選擇上，「我們將節省下來的資金用於其他領域」。

公開資料顯示，LCS架構分為兩種單元，核心系統為基本單元，包括艦體載台、動力與航行操作系統以及其他必備的基礎系統等。任務套件能根據不同任務需要組裝、搭配不同的武器模塊系統並實現「即插即用」。目前LCS規劃了三種任務套件，包括水雷作戰，反潛，及水面作戰。

▲▼美國獨立級濱海戰鬥艦傑克遜號（LCS-6） 。（圖／路透社）

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