飛彈車大軍現身台東街頭　軍事專家「看發射蓋」研判：是台版薩德！

▲ 大批陣仗軍隊經台東市區，軍事專家吳明杰研判，應該是天弓三型飛彈。（圖／記者楊鈞典翻攝）



記者林彥臣／綜合報導

台東市區1日中午出現飛彈車大軍現身街頭的情況，是繼前一晚有天弓三型飛彈車隊行經市區後，再度行經市區，許多好奇的民眾紛紛拿出手機拍照，雖然軍方對此低調不願回應，不過外界一度傳出，可能是陸基版的雄三飛彈。不過軍事專家吳明杰則研判發射蓋研判，現身台東街頭的應該不是雄三飛彈。

軍方浩浩蕩蕩出動約50輛軍車，還有警車協助開道，大批陣仗引起台東民眾好奇，尤其10輛飛彈發射車最引人矚目，甚至有目擊民眾以為要開戰了，外界研判可能是國產「雄三飛彈」發射車。不過軍方對此低調不願回應。

根據《聯合報》報導，軍事專家吳明杰表示，依據照片外觀來看，今天中午台東出現的飛彈車，其發射箱口蓋為錐狀形，他研判應該為天弓飛彈，因為雄三飛彈箱口蓋為平行狀，不過，如果雄三飛彈車出現在東部，其實一點也不意外，畢竟軍方演訓陸海空單位都有。

▲天弓三型飛彈射高可以達到70公里。（圖／翻攝中科院）



香港媒體《星島環球網》曾以「台版薩德」來稱呼天弓三，經由中科院「強弓專案」，將天弓飛彈的射高達到70公里，主要在彈道飛彈重返大氣層的「終端飛行階段」實施攔截，因為重力加速度的影響，彈道飛彈越接近地面速度越快，也就越難攔截，所以天弓三射高能夠達到70公里，就能夠增加成功攔截的機率。

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