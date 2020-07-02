　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

飛彈車大軍現身台東街頭　軍事專家「看發射蓋」研判：是台版薩德！

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲ 大批陣仗軍隊經台東市區，專家曝：疑似「雄三飛彈。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲ 大批陣仗軍隊經台東市區，軍事專家吳明杰研判，應該是天弓三型飛彈。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者林彥臣／綜合報導

台東市區1日中午出現飛彈車大軍現身街頭的情況，是繼前一晚有天弓三型飛彈車隊行經市區後，再度行經市區，許多好奇的民眾紛紛拿出手機拍照，雖然軍方對此低調不願回應，不過外界一度傳出，可能是陸基版的雄三飛彈。不過軍事專家吳明杰則研判發射蓋研判，現身台東街頭的應該不是雄三飛彈。

軍方浩浩蕩蕩出動約50輛軍車，還有警車協助開道，大批陣仗引起台東民眾好奇，尤其10輛飛彈發射車最引人矚目，甚至有目擊民眾以為要開戰了，外界研判可能是國產「雄三飛彈」發射車。不過軍方對此低調不願回應。

根據《聯合報》報導，軍事專家吳明杰表示，依據照片外觀來看，今天中午台東出現的飛彈車，其發射箱口蓋為錐狀形，他研判應該為天弓飛彈，因為雄三飛彈箱口蓋為平行狀，不過，如果雄三飛彈車出現在東部，其實一點也不意外，畢竟軍方演訓陸海空單位都有。

▲▼天弓三型飛彈。（圖／翻攝中科院）

▲天弓三型飛彈射高可以達到70公里。（圖／翻攝中科院）

香港媒體《星島環球網》曾以「台版薩德」來稱呼天弓三，經由中科院「強弓專案」，將天弓飛彈的射高達到70公里，主要在彈道飛彈重返大氣層的「終端飛行階段」實施攔截，因為重力加速度的影響，彈道飛彈越接近地面速度越快，也就越難攔截，所以天弓三射高能夠達到70公里，就能夠增加成功攔截的機率。

►史上最強防曬無誤～

ET快訊
連體姊妹花下海游泳了！　「兩人三腳」黏TT...路人全看傻
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

飛彈車大軍現身台東街頭　軍事專家「看發射蓋」研判：是台版薩德！

迦納裔下士「全程講台語」登莒光園地：正港台灣囡仔　跟大家共款保護台灣

德國精銳部隊「被新納粹滲透」…密謀暗殺左派政客！　KSK第2連全員解散

解放軍IL-78加油機現身巴基斯坦空軍基地　拉達克東部活動增加

台東市區驚見「天弓三型飛彈」車隊！網曝：聽到直升機預備的聲音

印度將接收美、法、以三國新武器　「M982神劍導引炮彈」直接部署中印邊境

半裸男騎車「身體狂扭動+蛇行」！　友人錄影大笑...網怒：可惡沒犁田

巨大灰指甲+雞眼！趾頭全「消失」　醫師驚：這是我見過最嚴重案例

訪客紀錄留假名！持刀找前女友　恐怖男「捅破情人胸口」她慘死

女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

黃牌女騎士路邊遭攔收改管罰單　愣回「這原廠管」...聽警辯論氣歪

劉雨昕被CUE《無價之姐》秒反應　一句話撩到景甜…姐姐害羞了

小鬼打破不合傳言私下同框KID　海中央獻唱《地球上最浪漫的一首歌》

警攻堅緝捕重犯「離死神0.1秒」　棉被掀開...見3把長短槍全上膛！

25歲女KTV狂飲5hrs到天亮　酒測值高達3！吐血脫糞身亡

登山遇「緩慢怪蛇」溫馴不吐舌　網揭真實身分喊：你中大獎了！

飛彈車大軍現身台東街頭　軍事專家「看發射蓋」研判：是台版薩德！

迦納裔下士「全程講台語」登莒光園地：正港台灣囡仔　跟大家共款保護台灣

德國精銳部隊「被新納粹滲透」…密謀暗殺左派政客！　KSK第2連全員解散

解放軍IL-78加油機現身巴基斯坦空軍基地　拉達克東部活動增加

台東市區驚見「天弓三型飛彈」車隊！網曝：聽到直升機預備的聲音

印度將接收美、法、以三國新武器　「M982神劍導引炮彈」直接部署中印邊境

離職秒刪電腦檔案！怨「其他人也有備份」　藥廠董座特助下場GG

世衛相隔2月再確認…北韓仍然「零確診」　922例疑似病例全部陰性

死者2個月後回來了！家屬樂壞...下一秒驚醒「火化的是誰？」

新北毒蟲突藥力發作…連人帶車大字躺路中　嗨茫問警：我誰

台灣新冠疫苗研發進度曝光！　指揮中心曝：有2家廠商將人體試驗

朴敘俊、GD最愛「神鞋」即將回歸！詹皇搶先上腳全新版本

中職／富邦求止敗派江國豪　統一吸「悍」機江辰晏先發

好市多「消暑神飲」賣瘋！他驚呼：有人狂塞10幾箱...網友大推

300萬港人「5+1年」入籍英國捷徑　BNO身分到底是什麼？

BLACKPINK新歌MV被印度網友罵翻！　YG「急刪神像畫面」滅火

《我的婆婆》王少偉 Darren為鍾欣凌吵翻　曾國城客串...一出場就屎在滾

軍武熱門新聞

飛彈車大軍現身台東　軍事專家：台版薩德

新納粹滲透KSK　德國精銳部隊解散

迦納裔下士講台語登莒光園地：正港台灣囡仔

100噸核潛艦廢鋼運往中國　俄海關扣押

台東市區驚見「天弓三型飛彈」車隊！網全看傻

美海軍接收獨立級「奧克蘭號」！

解放軍加油機現身高山疑借用巴基斯坦空軍基地

印度將接收美、法、以三國新武器

美陸軍砸6億　再購黑色大黃蜂

大陸「新一代戰機」2021年完成首飛

美國參議院神提案：買走土耳其俄製S-400

解放軍最討厭武器「天弓3」將誕生

陸北斗系統完成部署　收官之星定點成功

伊朗對川普發出紅色通緝令　美：這使伊朗人很蠢

更多熱門

相關新聞

迦納裔下士講台語登莒光園地：正港台灣囡仔

迦納裔下士講台語登莒光園地：正港台灣囡仔

當過兵的民眾都有收看過國軍的節目「莒光園地」，這一次莒光園地不僅有一位迦納裔的下士登上節目，更以台語精神喊話，「我是正港台灣囡仔」、「跟大家共款保護台灣」，都創下了節目首例。

拔腿狂奔的「七星將軍」

拔腿狂奔的「七星將軍」

解決兩岸軍事衝突的有效機制

解決兩岸軍事衝突的有效機制

台東市區驚見「天弓三型飛彈」車隊！網全看傻

台東市區驚見「天弓三型飛彈」車隊！網全看傻

印度將接收美、法、以三國新武器

印度將接收美、法、以三國新武器

關鍵字：

飛彈車台版薩德吳明杰雄三天弓軍武台灣軍武

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

眼鏡男搭高鐵尿尿！她傻眼：行李全遭殃

東區ZARA前車震　下場曝光

阿翔滑進摩鐵「開房間3小時」完事全被拍！

姑婆聯手凌虐　她被逼離婚還要擔家計

范瑋琪被酸「小孩知道說謊讀哈佛嗎」　正面反擊

爽拿10盤鮭魚遭訕笑「不懂吃」！網暴動了

連體姊妹花下海游泳　路人全看傻

25歲女KTV喝酒狂歡　閨蜜親眼見她吐血亡

小禎節目被撤主持棒…爆人妻女星取代！　　

登記結婚「80盒喜餅就好」　準婆婆：笑死人

影／三倍券申購突破百萬大關！最多人選擇綁定這一款

3家銀行ATM「4步驟曝光」2000元秒入袋！

關之琳宣布離婚台灣億萬富豪！「只辦婚禮沒登記」

新婚第1天老公不准關門「聽不到媽聲音」！妻：他們同房13年

登山遇「緩慢怪蛇」　網驚：中大獎

更多

最夯影音

更多
半裸男騎車「身體狂扭動+蛇行」！　友人錄影大笑...網怒：可惡沒犁田

半裸男騎車「身體狂扭動+蛇行」！　友人錄影大笑...網怒：可惡沒犁田
巨大灰指甲+雞眼！趾頭全「消失」　醫師驚：這是我見過最嚴重案例

巨大灰指甲+雞眼！趾頭全「消失」　醫師驚：這是我見過最嚴重案例

訪客紀錄留假名！持刀找前女友　恐怖男「捅破情人胸口」她慘死

訪客紀錄留假名！持刀找前女友　恐怖男「捅破情人胸口」她慘死

女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

黃牌女騎士路邊遭攔收改管罰單　愣回「這原廠管」...聽警辯論氣歪

黃牌女騎士路邊遭攔收改管罰單　愣回「這原廠管」...聽警辯論氣歪

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面