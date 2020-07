IG好友限動一次看！　測試版將限動集合成一個新頁面

▲IG推出限時動態集中成一頁的測試版本。(圖/路透)



記者謝仁傑/綜合報導

IG的限時動態成為人們每天與大家分享生活的重要途徑,截至去年,IG有約一半的用戶(5億人)每天都透過「限動」來進行互動。據報導,IG推出測試版本,測試版中IG限動將獨立出來成為一個新頁面,人們可以更輕鬆地找到想看的用戶的限動。

限動雖然讓人們隨時隨地都能輕鬆地與人分享生活,然而偶爾卻有一個尷尬的時刻會發生。大家一定都有這樣的經驗,想要看某一個特定的人的限動,卻臨時想不起對方的帳號,而一排限動在IG上方,很難去尋找特定的用戶,還要一個一個往右滑慢慢找。

據科技外媒《TechCrunch》報導,Instagram 現在推出測試版本,將限動集合成一個新頁面,在裡面可以一次看到許多個用戶的限動,比起現在一排最多只能看到4個用戶限動的頁面,新的限動頁面一次應該可以看到20個用戶的限動,這樣一來要找到特定用戶的限動就方便多了。

