IG好友限動一次看！　測試版將限動集合成一個新頁面

▲IG推出限時動態集中成一頁的測試版本。（圖／路透）



記者謝仁傑／綜合報導

IG的限時動態成為人們每天與大家分享生活的重要途徑，截至去年，IG有約一半的用戶（5億人）每天都透過「限動」來進行互動。據報導，IG推出測試版本，測試版中IG限動將獨立出來成為一個新頁面，人們可以更輕鬆地找到想看的用戶的限動。

限動雖然讓人們隨時隨地都能輕鬆地與人分享生活，然而偶爾卻有一個尷尬的時刻會發生。大家一定都有這樣的經驗，想要看某一個特定的人的限動，卻臨時想不起對方的帳號，而一排限動在IG上方，很難去尋找特定的用戶，還要一個一個往右滑慢慢找。

據科技外媒《TechCrunch》報導，Instagram 現在推出測試版本，將限動集合成一個新頁面，在裡面可以一次看到許多個用戶的限動，比起現在一排最多只能看到4個用戶限動的頁面，新的限動頁面一次應該可以看到20個用戶的限動，這樣一來要找到特定用戶的限動就方便多了。

You've heard of two rows of Instagram Stories...



Now prepare for "SEE ALL STORIES" pic.twitter.com/vs42wwHuh0 — Julian Gamboa (@JulianGumbo) June 26, 2020

此功能在上週末被首次發現，Instagram 表示目前僅向少數用戶做暫時地測試，已進行了一個多月。

Facebook 將限動視為一塊重要的領域，據稱目前透過限動的廣告客戶量已成長到400萬（案），預估IG的整頁式限動會吸引更多用戶，進而也會吸引更多的廣告商。

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