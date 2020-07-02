日本瘋「考生神器」提高讀書注意力　網友狂讚：自己做成本超低！

▲只要一把有簡單機關的尺就能大大提高讀書效率。（圖／翻攝自推特@CBydbbmpg）
記者王佩翊／綜合報導
日本一名網友平時深受注意力難以集中困擾， 常常在念書時讀了好幾行的句子，卻一個字也沒有讀進腦子裡，為了解決這個辦法，他最近發現了一把「絕世神尺」，這把看似普通的尺，竟然因此讓他專心把書裡的內容都讀進腦海裡。這名網友上網分享了這項神器後，馬上獲得5萬人分享，18.6萬人按讚，許多網友實測後發現這把尺的確能有效提高讀書效率，紛紛留言大讚這個完美發明。
網友CB（@CBydbbmpg）16日在推特上PO出了三張「絕世神尺」的照片並寫道，因為自己患有注意力不足過動症（ADHD）症狀，所以常常在看書時都「有看沒有懂」，每當想要追逐文字時，就會發現自己有「念了好幾行卻什麼都沒讀進去」的症狀，但是最近卻發現了一項好物，只要使用這個東西，讀過的文字就能真的念進腦海裡。
「目が滑る」と表現するしかない「文字を追っているつもりが気づけば頭に入らないまま数行通過してしまっている症状」に悩まされてきた本が読めない系ADHDだけど、リーディングトラッカーなるものを使ったら文章が「意味」として頭に入ってきて、今までは広大な文字の海で溺れていただけだと分かった。 pic.twitter.com/AmaSbIHKdx— CB (@CBydbbmpg) June 16, 2020
而原PO所說的神器就是一把帶有黃色透明色板的尺，這把尺的兩旁都用不透明的深灰色蓋住，如果將這把尺放在書上，就只能看到一行字，但也正是因為這個原因，可以讓讀的人更專心地將注意力集中在那行字上，讓書裡的內容確實地讀進腦海裡。
該文PO出後瞬間引發大批網友討論，有網友說，自己常常一段文字念完後都不知道自己在念什麼，導致每次同樣的文字都要重複閱讀三次以上才能吸收。經許多網友親自實測後發現，這個方法確實有用，就算不是患有ADHD的人，也可以透過這個方法提高注意力，確實吸收書裡的內容。
另外，也有網友表示，如果買不到類似的尺，其實可以自己動手做，而且成本超低，只要用塑膠板、透明的文件夾以及紙膠帶，就能簡單做出這把「絕世神尺」。
売ってるんですね！— 琴猫 (@myaoko_nya) June 17, 2020
こちらは低学年にも効果的だったお手製です。材料はプラ板やクリアファイル＆マステ です。 pic.twitter.com/EpySoN5bBD