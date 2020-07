北韓又準備開炸？無人島驚見「青瓦台」模型...曾試射飛彈：南韓挫咧等

▲北韓在外海興建青瓦台模型,似乎耐不住寂寞,又要開炸了。(圖/達志影像/美聯社)

記者羅翊宬/編譯

北韓(朝鮮)近日才在最高領導人金正恩的決策下,暫時擱置對南韓的軍事行動計劃,然而最近又被發現在一處無人島上,打造外觀激似南韓總統府「青瓦台」的建築,而該無人島先前曾數度做為北韓試射飛彈的目標,專家推測北韓軍方近期可能正在實施軍事訓練,提升砲擊準確度。

根據南韓《東亞日報》,美國6月中旬在北韓咸鏡北道吉州郡舞水端里外海發現,北韓正在無人島上蓋起外觀激似青瓦台的建築,疑似參照青瓦台、南韓國防部的外型打造,建築物長、寬、高各10至12公尺。美軍推測,建築物將在未來數周內完工,正與南韓當局交換相關情資。美國政府消息人士分析,「該建築物可能會成為北韓在媒體宣傳上的新寵兒,藉由炸毀激似青瓦台的建築物,來達到宣傳效果,甚至提升軍方砲擊準確度。」

▲北韓在舞水端里外海無人島上興建模擬青瓦台之建築

據悉,北韓去年8月6日在黃海南道瓜飴郡(과일군,韓文為水果之意,無對應漢字,原為豐川郡)試射2枚KN-23短程彈道飛彈,飛行430多公里後墜落該無人島;同月16日,北韓又在江原道通川郡發射2枚不詳飛彈,飛行230多公里後墜落該島。

其實北韓不只一次興建南韓核心政治機關建築,早在2016年,金正恩便前往平壤市寺洞區域大園里的火力示範場視察青瓦台模型建築,並親自指導模擬打擊青瓦臺的訓練。

慶南大學遠東問題研究所教授金東燁(김동엽,音譯)分析,「若北韓在專門用來試射、砲擊的無人島上興建象徵我國(南韓)的建築模型,很可能是炸毀兩韓聯辦後的政策延續。北韓似乎欲在兩韓關係破裂後,試圖重建並掌握新局。」

