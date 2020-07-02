首宗「校內感染」！南韓3名國小學童「無症狀」染新冠...開冷氣2hrs增風險

▲南韓大田市泉洞國小爆發校園感染，陸軍在教室內噴灑消毒劑。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓大田某所國小傳出3名學童接連確診新冠肺炎（COVID-19），其中2名還是無症狀感染者，為該國首宗校園傳播案例。根據防疫當局調查，2名被感染的學童為同班同學，教室裡各坐在最前排與最後排，相隔至少超過10公尺，研判是教室內開冷氣，或是吃營養午餐時才受感染。

根據韓媒《中央日報》，位於大田市東區的泉洞國小（천동초등학교）發生境內首宗校園內傳播案例，遭感染的3名學童皆是該校5年級生。大田教育廳2日表示，該校一名5年級學童（以下稱大田案115）與他就讀國中的哥哥（大田案114）首先於29日確診，而另2名學童大田案120、121則於隔日以無症狀的狀態篩檢出陽性反應。

大田案120與案115雖在同間補習班上英文課，但時間並未重疊，且兩人為同班同學，只是分別坐在教室的最前排與最後排，防疫當局研判2人在校內感染的機率極高；而大田案121雖不是同班學生，但其與案115交情匪淺，兩人在同間補習班上合氣道，平時也會互相到對方家裡做客，接觸機會極多。防疫當局針對案115所上的兩間補習班共126名師生做篩檢，目前皆為陰性。

▲大田市泉洞國小學生、家長在操場排隊等候篩檢。（圖／達志影像／美聯社）

防疫當局針對案115學校班上24名同學與導師做篩檢，除案120在篩檢中為陽性反應，其他皆為陰性；另外除了該校167名五年級學生，全校1018名學生也將接受篩檢。

防疫當局推測，案115與案114這對兄弟是受到經營托兒所的母親（案113）感染，目前已針對該托兒所全數師生進行篩檢，皆為陰性。

根據大田教育廳調查，該校投入12名人力在走廊、廁所監督學童戴口罩，嚴守防疫守則，同時禁止學童在下課時到其他班級探望朋友，以有效防堵病毒傳播。

儘管落實防疫政策，卻仍傳出校園傳播。防疫當局推測，案115與案120雖在教室內座位相隔甚遠，然而兩人在座位狹窄的學生餐廳用餐，座位僅相隔2公尺，研判因此感染的機率較高；而案115於22日至23日到校上課期間，5年級教室因氣溫高達33度而啟動冷氣達2個小時，雖每間教室都開窗戶讓空氣流通，卻仍可能曝於感染風險中。

根據南韓中央防疫對策本部，截至今（2）日0時（當地時間）為止，通報54名感染者，其中22名集中在光州（光勒寺）、13名來自首爾。至目前為止，南韓全境共累計1萬2940名確診者。

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