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71歲超火辣！「婚紗女王」大秀內衣照　少女身材太驚人

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（合成圖／verawang IG）

▲「婚紗女王」Vera Wang。（合成圖／verawang IG，下同）

圖、文／CTWANT

71歲美籍華裔設計師Vera Wang（王薇薇）創立同名個人婚紗品牌，讓全球新娘趨之若鶩，除此之外，她纖細緊緻的身材就像少女一樣，更讓粉絲大讚保養有術。日前她過71歲生日時，大膽PO出只穿運動內衣的火辣照片，完全看不出年紀，讓粉絲驚呼「真的是太誇張了」。

（合成圖／verawang IG）

Vera Wang的身材保養其來有自，她7歲開始溜冰，也曾在青少年比賽中得名，但最後還是沒有滑進夢想的奧運殿堂。放棄溜冰後，Vera Wang開始接觸奢侈品產業再轉作時尚雜誌，打下基礎之後進入Ralph Lauren擔任設計總監，最後才創立同名品牌，替全球新娘完成心中夢想。

（圖／verawang IG）

Vera Wang不只外表年輕，她的內心也與少年人一樣，經常在IG貼出私生活照片和粉絲分享，有趣的是她還特地在熱狗堡和牛角麵包上插蠟燭替自己慶生，並透露「這些是我最喜歡的東西」。她PO出身穿性感運動內衣、超級緊身褲的照片，猶如少女般的身材展露無遺；將平價和高價服飾結合在一起，也展現婚紗女王的混搭技巧。

（圖／verawang IG）

據《哈潑時尚》報導，Vera Wang的保養密訣如下：

1.冷氣開低溫睡覺。

2.早餐吃水果優格、鮭魚黑麵包。

3.超過10年不喝含糖飲料。

4.每天睡滿7至8小時。

5.午餐喜歡吃綠花椰菜+雞肉。

6.每天重訓5分鐘。

7.每天泡澡兩次。

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