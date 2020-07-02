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陳菊週五拜會立法院　「藍白」拒見、時代力量公開會談

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▲陳菊出席中常會。（圖／記者林敬旻攝）

▲前總統府秘書長陳菊。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

總統府秘書長蘇嘉全週二（29日）率領考試委員被提名人到立法院拜會朝野黨團，但遭到國民黨團、民眾黨團拒絕。蘇嘉全本週五（2日）將繼續率領監察委員被提名人拜會各黨團，其中包含被提名為院長的前總統府秘書長陳菊也將現身。不過，國民黨和民眾黨團已經表態拒絕會面。

自總統蔡英文提名陳菊為監察院長後，就屢遭在野黨砲轟。國民黨團則是在連假的最後一天突襲議場，佔領主席台，高喊「德不配位，撤換陳菊」，佔領21小時後，遭到民進黨立委多數優勢清場。

國民黨團質疑，陳菊所帶領的團隊，在高雄執政12年期間，其市府團隊遭到監察院調查58案，糾正案30案、彈劾案3案，等到陳菊擔任監察院長後，這些案件如何得到妥善的調查？

時代力量黨團也公布自家民調，逾5成的民眾認為陳菊不能發揮監委的職權徹查弊案；黨主席徐永明當時表示，這代表民眾對監察院能否發揮應有的功能是有所疑惑。此外，民眾黨主席柯文哲率則是早早就表態，宣稱不會投下同意票。

立法院開臨時會民進黨團提案，將考試院、監察院人事同意權案交付全院委員會審查，7月10日上午進行考試院人事同意權案投票、7月17日進行監察院人事同意權案投票。

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