捷報！中捷綠線延伸彰化　交通部審議通過了　





▲中捷綠線延伸彰化可行性報告交通部審查通過。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

橫跨中彰的台中捷運綠線延伸到彰化可行性研究，在上個月6月15日縣長王惠美與立委、多位議員、民意代表，北上到交通部拜會交通部長林佳龍，爭取彰化縣重要交通建設，1日下午終於有進度了，交通部審查通過，未來將可望時線中彰三十分鐘生活圈！

台中捷運綠線延伸線分為大坑延伸段及彰化延伸段，其中彰化延伸段規劃銜接捷運綠線台中高鐵站(G17)，行經成功嶺營區、烏日高鐵特定區後，經金馬東路跨越烏溪大橋進入彰化縣境內，止於彰化市鐵路高架化後之金馬站，全長約6.59公里，於彰化縣境內共設置3座車站，計畫總經費277.48億元，「烏日-彰化段」199.79億元。

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▲中捷綠線延伸彰化。（圖／彰化縣政府提供）

未來彰化縣政府預計負擔48.65億元，彰化延伸段經費並已納入行政院前瞻基礎建設-軌道建設計畫，可行性研究核定後，將儘快啟動後續規劃設計及工程施作，達成中彰三十分鐘生活圈的目標。

後續由台中市政府修正報告後再報交通部轉呈行政院核定。台中市捷運綠線主線工程將於109年底通車啟用，台中捷運綠線延伸案將由高鐵台中站往南，跨越大肚溪後，串聯中彰生活圈，讓大眾運輸更加直捷，生活更加緊密。

▲中捷綠線延伸彰化。（圖／彰化縣政府提供）

為發展彰化縣捷運系統，縣府已進行「彰化縣大眾捷運系統鹿港線可行性研究」，也將配合綠線延伸案，規劃串聯台中捷運綠線延伸金馬站 (G21)，及高架化後之台鐵金馬站，採三鐵共構之方式，發展擴大彰東都市計畫區，強化彰化市居住消費核心，及串聯鹿港地區觀光資源和沿線工業產業園區之旅運需求，完善彰化縣整體大眾運輸路網，創造綠色永續之運輸環境。

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